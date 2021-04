Estados Unidos.- Este 18 de abril la mediática familia Kardashian-Jenner está de fiesta debido al cumpleaños de Kourtney Kardashian, la hermana mayor del clan, quien a pesar de cumplir ya 42 años, luces espectacular y como si fuera toda una jovencita, lo que demuestra que ha llevado una vida completamente saludable.

Fue en el año de 1979 cuando Kris Jenner, junto a Robert Kardashian, le dieron la bienvenida a su primer hijo; una niña a quien nombraron Kourtney y que hoy se ha colocado como una parte muy importante del famoso clan que ha ganado una gran popularidad durante la última década, pues su vida completa se ha visto reflejada en un reality show estadounidense sin censura.

Además de mostrar su increíble personalidad y vida privada, Kardashian también evidencia ser toda una máster cuando se habla de la moda, ya que ha impuesto tendencia en más de una ocasión con sus atuendos, pues siempre sabe cómo ir de acuerdo a la ocasión.

A sus más de cuarenta años, a empresaria estadounidense de ascendencia armenia luce fenomenal, pues ha sabido muy bien cómo mantenerse con el paso de los años y en más de una ocasión ha probado que gracias a su estilo de vida saludable, puede mantenerse más joven que nunca.

Kourtney Kardashian cumple hoy 42 años luciendo más joven que nunca. Foto: Instagram

Actualmente, Kourtney Mary tiene tres hijos; Mason, Penelope y Reign, fruto de su amor con su expareja, Scott Disick, quien ganó gran popularidad debido a su participación en el reality show familiar que se convirtió en uno de los favoritos de los estadounidenses; Keeping up with the Kardashians.

A pesar de no haber tenido la mejor relación desde sus inicios, esta pareja se lleva de maravilla y están siempre el uno para el otro, según ha contado Kourtney en distintas ocasiones. Actualmente sale con Travis Barker, aunque los detalles sobre su relación son pocos, pues han preferido mantenerlos en privado.

Después de tres hijos, Kourtney Kardashian continúa luciendo una figura de envidia. Foto: Instagram

Kourtney Kardashian es una empresaria y personalidad de televisión que ha ganado gran popularidad en los programas familiares, pero se ha destacado entre las demás por su personalidad, sentido del humor y gran gusto por la moda, sin dejar de lado el excelente estilo de vida que lleva con respecto a su alimentación a diferencia de sus hermanas.