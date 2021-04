Kourtney Kardashian en diminuto bikini y con un apasionado beso, muestra su amor por Travis Barker

¡Sufre Scott Disick! La empresaria y estrella de reality show Kourtney Kardashian vive en plenitud su relación amorosa con el baterista estadounidense Travis Barker, quien formara parte de la banda de pop punk Blink-182. Recientemente en su feed de Instagram la hermana mayor del mediático Clan Kardashian-Jenner, publicó una apasionada fotografía junto a su novio.

Kourtney, hermana mayor de Kim Kardashian, compartió para sus millones de seguidores una fotografía en la que su novio y ella se funden en un amoroso beso, mientras el baterista de Blink-182 la carga entre sus brazos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Justo como el paraíso", expresó la integrante del show de televisión "Keeping up with the Kardashians" junto a su fotografía, en la que podemos verla usando uno de sus diminutos bikinis.

Leer más: Aunque le duele a Aracely Arámbula o Stephanie Salas, Lucía Méndez fue el gran amor de Luis Miguel

"Nos encanta verlos", "esto es tan ardiente", "te mereces este amor Kourtney ❤️", "tan feliz por ti, pero esto me rompe el corazón", "Scott está en algún lugar golpeando el aire con mucha fuerza", "sí, Kourtney, cuando una mujer está harta, no se conforma con nada más que la felicidad" y muchos más, son los comentarios en la publicación de la también empresaria de 42 años de edad y hermana de Kylie Jenner.

Cabe recordar que Kourtney Kardashian tuvo una relación amorosa de casi 10 años con el empresario y estrella de reality show Scott Disick; fruto de ese amor tuvieron a sus hijos Mason Dash, Penelope Scotland y Reign Aston Disick.

Leer más: "Maribel Guardia drena el alma a sus perros", los comentarios que hicieron tendencia a la actriz

Por su parte el baterista Travis Barker estuvo casado en dos ocasiones: con Melissa Kennedy y Shanna Moakler, con quien tuvo a sus hijos Landon Asher y Alabama Luella Barker. Además de Blink-182, formó parte de las bandas Feeble, The Suicide Machines, The Aquabats, Box Car Racer, Expensive Taste y +44.

"Yo te amo, eres una bendición para este mundo", expresó Travis Barker en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram hace unos días, con motivo del cumpleaños número 42 de Kourtney Kardashian.