Kourtney Kardashian es duramente criticada por dejar que su hija de 9 años se pinte el cabello

Estados Unidos.- No hay día en que no haya polémica rodeando a la famosa familia Kardashian-Jenner, en esta ocasión la hermana mayor Kourtney quien está en el ojo del huracán, esto al dejar que su hija de 9 años se pinte el cabello de un rojo intenso.

A través de TikTok, la pequeña Penelope Scotland, hija de Kourt y Scott Disick, evidenció que previo a las celebraciones de fin de año se pintó el cabello de un rojo intenso, lo que de inmediato dio bastante sobre qué hablar, esto por su corta edad.

En un breve video publicado en su cuenta oficial de TikTok, misma que es manejada por su madre, se aprecia a Penelope haciéndose un drástico cambio de look; la pequeñita pasa de su cabello castaño claro a un rojo intenso, esto a manos de una estilista profesional.

Pero no es la primera vez que lo hace, ya que anteriormente se le había visto con un cambio de imagen a su corta edad, sin embargo, el proceso no se había evidenciado antes, por lo que muchos creían que se trataba de un tinte de fantasía, el cual dura sólo unos días y no daña el cabello.

"Creo que a su edad no debería dejarla hacer lo que quiera", "Está siguiendo los pasos de sus tías y eso está mal porque crecerá demasiado rápido", "Igual que Kylie, no tendrá infancia y crecerá muy rápido", se leyó entre comentarios.

Mientras muchos criticaban las decisiones de Kourtney Kardashian con sus hijos, otros defendían sus acciones y argumentaron que es muy probable que sea un tinte que no contenga químicos ni le dañe el cabello a la pequeñita. Hasta el momento la socialité no se ha pronunciado al respecto.

Por otro lado, hay quienes recuerdan los episodios de Keeping up with the Kardashians y la manera en que los hijos de la hermana mayor del clan se comportan y cómo fueron educados, pues los han descrito como unos niños muy maleducados y groseros, por lo que creen que la madre fue fácil de convencer.

