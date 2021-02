Estados Unidos.- "Eres la menos interesante para ver", fueron las palabras exactas que utilizo Kim Kardashian para Kourtney Kardashian en 2018 durante un episodio del reality show Keeping up with the Kardashians mientras se preparaban para una sesión fotográfica en la que estarían presentes todas las hermanas y al parecer esta vez decidieron mejor no invitarla.

En aquel momento sostuvieron una fuerte discusión debido a que Kourtney estaba muy molesta porque ninguna de sus hermanas estaba lista para fotografiarse y ella tenía bastantes compromisos en puerta, por lo ahora, las hermanas prefieren no invitarla a realizar una sesión fotográfica profesional para la promoción de la nueva línea ropa de Kim.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ahora Kourtney ha revelado a través de su perfil oficial en Instagram que no fue invitada para la sesión fotográfica, compartiendo una fotografía modelando la mini lencería que su hermana está promocionando y que fue lanzada durante el Día de San Valentín.

Leer más: Angelique Boyer con falda de tutú y con sus brazos como sostén causa revuelo

"Como no fui invitada a la sesión de fotos de las hermanas...", fue lo que Kardashian, de 41 años, reveló al compartir su fotografía en la que se aparece modelando un juego de lencería en color rojo desde su armario, una cadena plateada y una larga trenza.

Kourtney Kardashian es humillada por sus hermanas tras sesión de fotos juntas

Más de tres millones de me gustas recibió la publicación de la hermana mayor del clan Kardashian-Jenner, así como bastantes comentarios en los que sus seguidores se ríen sobre la situación y algunos recuerdan lo que sucedió por allá en 2018 y la pelea que las distanció por algún tiempo hasta el punto de que Kourtney decidió no volver a salir más en el reality de Kim.

Kylie Jenner fue la única que se apareció por la publicación y le dejó solamente un me gusta, dejando a todos sorprendidos, pues siempre suelen comentarse entre ellas y apoyarse ante cualquier tema. Kim Kardashian, por su lado, no movió ni un dedo para demostrarle cariño a su hermana.

La madre de Mason, Penelope y Reign Disick tan sólo recibió un bolso de Skims, la marca de Kim, con varios juegos de lencería, los que aparecen a un lado en la fotografía, estos en colores negro, rojo y rosa, sin embargo la invitación para aquella icónica sesión fue la que faltó.

Leer más: Jailyne Ojeda junto a la mujer más alta del mundo posa en ajustado short

Otra de las grandes ausentes para la publicidad de la lencería de Kim fue Khloé Kardashian, sin embargo, se sabe que la socialité está viviendo en Boston con Tristan Thompson, el padre de su hija, por lo que no hace viajes tan seguidos con su familia, además, se ha rumoreado que podría estar a la espera de su segundo hijo, ya que hace meses lo había dejado en claro durante un episodio de KUWTK.

El icónico photoshoot de Kim Kardashian, Kendall y Kylie Jenner

Hace algunos días las hermanas Kim, Kendall y Kylie causaron revolución en las redes sociales tras modelar los espectaculares modelos de Skims, luciendo su glorioso cuerpo en fotografías y videos profesionales que fueron utilizados como publicidad para la tienda en línea de la hermana más famosa del clan.

Suscríbete aquí a Disney Plus