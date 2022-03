Kourtney Kardashian estaría esperando a su cuarto hijo a sus 42 años

Estados Unidos.- Tras finalizar Keeping up with the Kardashians en su temporada número 20, las Kardashian-Jenner han firmado un costoso contrato con la plataforma de streaming Hulu para seguir documentando cada paso que dan. Fue justamente en el primer adelanto de la primera temporada de The Kardashians, el nuevo reality show, en donde se sugirió que Kourtney Kardashian está en la espera de su cuarto hijo.

El primer adelanto de The Kardashians ya fue estrenado y con este un sinfín de momentos que todos quieren ver de la familia más polémica del mundo del espectáculo, uno de los que más ha llamado la atención es ver que Kourtney está decidida a ir por su cuarto hijo junto a su actual pareja, el baterista Travis Barker.

A sólo un mes de su estreno a través de Hulu, Disney+ y Star+, The Kardashians ya lanzó su trailer y en este se ve cómo Kourtney Kardashian está intentando tener un hijo con su actual pareja, se le aprecia llegando a un consultorio para levar a cabo el procedimiento y hasta lo que parece ser un chequeo de rutina.

Travis Barker hace su debut en el nuevo reality show estadounidense y se le ve muy enfocado en los procedimientos médicos. Luego de darse a conocer la noticia, las apariciones de la mayor de las hermanas Kardashian ha sido casi nula frente a los medios de comunicación y ha intentado de todo para cubrir su cuerpo.

A sus 42 años, Kourtney estaría esperando a su cuarto hijo, en esta ocasión con Travis. La Kardashian tiene tres hijos con Scott Disick, su exesposo; Mason, Penelope y Reign, de 12 años, 9 y 7.

Hasta el momento no se ha confirmado que Kourtney Kardashian y Travis Barker estén esperando a su primer hijo juntos, sin embargo, el Internet ha sido toda una revolución ante la noticia, debido a que en más de una ocasión la socialité dejó en claro que quería volver a procrear en algún punto de su vida.

