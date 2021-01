Kourtney Kardashian luce sus espectaculares piernas al usar un body blanco

Kourtney Kardashian, la hermana mayor del Clan Kardashian-Jenner, dio muestra una vez más de la elegancia, belleza y sensualidad que posee, al compartir en su feed de Instagram una fotografía modelando un body blanco, donde sus piernas tomaron gran protagonismo. Asimismo la socialité estadounidense confesó tener un fetiche de pies.

En su post la hermana de la multimillonaria Kylie Jenner, aparece en una pose increíblemente sexy: sentada en una silla con su pie derecho sobre una mesa. La socialité estadounidense decidió hacer zoom en sus dedos pequeños para compartir con sus millones de seguidores su fetiche.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la descripción de su publicación escribió: "mejor pie adelante". Posteriormente ante los comentarios de sus seguidores, con respecto a la imagen en la que hizo zoom a uno de sus pies, Kourtney Kardashian reveló: "¡creo que ahora tengo un fetiche de pies!".

¿Qué es un fetiche? En la Psicología es una manifestación sexual considerada una parafilia que consiste en tener alguna parte del cuerpo, una prenda o cualquier otro objeto como estímulo sexual, que provoca deseo y excitación. En otras palabras la hija de la momager Kris Jenner, siente deseo y excitación al ver lindos pies como los suyos.

Leer más: Así lucían Kylie y Kendall Jenner en su infancia antes ser estrellas de televisión

"Kourtney eres mi favorita", "que la felicidad te acompañe siempre Kourtney", "esta foto me recuerda a un viejo póster de Farrah Fawcett, que tenía cuando era más joven", "creo que la foto está al revés", "Kourtney nos está dando miradas y piernas", "Kourtney eres una mujer muy hermosa, muy agradable", "mi princesa de Disney", "eres muy hermosa" y muchos más, fueron los comentarios que recibió la hermana de Kim Kardashian.

Por otra parte, hace unas semanas Kourtney Kardashian recibió unas amorosas palabras de parte de Scott Disick:

Gracias Kourtney por ser la mejor fabricante de bebés de la ciudad, no podría haber pedido una mejor persona en el mundo con quien tener estos niños increíbles, te amo a ti y a nuestra familia más que a nada en el mundo.

Aunque Kourtney Kardashian y Scott Disick ya no están en una relación amorosa, mantienen un increíble relación por el bienestar de sus hijos Mason, Penelope y Reign Aston Disick. Cabe recordar que este 2021 se estrenará la temporada final de "Keeping Up With The Kardashians", el reality show que lanzó al estrellato a todos los integrantes de la familia Kardashian-Jenner.

Leer más: Kim Kardashian habría contratado a Laura Wasser para su divorcio de Kanye West

"Es con el corazón apesadumbrado que hemos tomado la difícil decisión como familia de despedirnos de 'Keeping Up with the Kardashians'. Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino", manifestó Kim Kardashian en un comunicado.