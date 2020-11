Kourtney Kardashian muestra su figura escultural en bikini cortito y en la alberca de su casa

México. La estrella televisiva Kourtney Kardashian, hermana de las socialités Kim Kardashian y Khloé Kardashian, muestra su figura escultural en bikini cortito y en la alberca de su casa. A través de su cuenta personal de Instagram publica una fotografía en la que luce espectacular.

Khloé Kardashian, originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, posee un cuerpo de diez y así lo demuestra nuevamente en una más de sus publicaciones en Instagram, donde a menudo comparte otras imágenes que muestran su belleza ya sea en traje de baño, ropa casual o vestidos de noche.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Foto de Instagram

Y como es de esperarse, Khloé logro que sus fans de muchos países le expresen en sus comentarios cuánto la admiran, lo bella que es y destacan en especial que es dueña de uno de los cuerpos más espectaculares, incluso hasta le piden que les pase algunos de sus tips de belleza.

Kourtney Mary Kardashian es el nombre completo de la celebridad y además es una empresaria que ha logrado destacar como tal. Su fama se debe a su aparición en programas de televisión junto a su familia, entre ellos Keeping Up with the Kardashians, Kourtney and Kim Take Miami, Kourtney and Khloe Take The Hamptons y Kourtney & Kim Take New York.

Kourtney y su madre Kris Jenner se han destacado por su faceta de empresarias y ambas abrieron unas tiendas de ropa para niños llamadas Smooch en el área de Los Ángeles y en la ciudad de Nueva York, las cuales han tenido bastante aceptación entre el público.

Y con sus hermanas Kim y Khloe Kardashian fue copropietaria de Dash, Los Ángeles, Nueva York, Miami y una tienda Pop-up en los Hamptons.

Por otro lado, Kourtney valora muy positivamente que su expareja, 'Lord' Scott Disick, padre de sus tres hijos, haya encontrado de nuevo el amor en la joven Amelia Hamlin, de solo 19 años de edad, según se da a conocer en distintos portales de noticias.

Kholé Kardashian, una belleza con lo que se ponga. Foto Instagram

Kourtney ha opinado que Disick se comporta más sensato y responsable cuando su corazón "está ocupado", al punto de reducir notablemente su asistencia a fiestas y, todo sea dicho, y hasta consume menos alcohol.