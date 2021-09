Kourtney Kardashian presume sus mejores bikinis en las playas de todo el mundo

Quién no deja de impresionar con la belleza que se carga es Kourtney Kardashian de 42 años de edad, pues tiene un cuerpazo de envidia el cual presume no solo con ropa de la mejor marca, también con sus bikinis.

Es por eso que te mostraremos los mejores bikinis de Kourtney Kardashian con los que pone a todos eufóricos y es que además de saber de moda tiene tremendo cuerpazo.

A Kourtney Kardashian le gusta todo tipo de bikinis, desde muy pegados, hasta los que tienen ciertos detalles, pues le gusta que el outfit playero tenga tirantes para enredarlo a su cuerpo.

Otra de las cosas que le fascina es que algunos diseños sean del estilo animal print, algo que las Kardashian siempre lucen cuando van a la playa.

Kourtney Kardashian luce espectacular con sus bikinis/Instagram

Pero no solo las tangas son parte del estilo de la hermana mayor de Kim Kardashian, pues de vez en cuanto se pone trajes de baño los cuales le hacen moldear mucho mejor su figura.

Si hablamos un poco del cuerpazo de la modelo estadounidense podemos ver qué casi siempre se la pasa en el gym que tiene en su hogar o haciendo comida muy saludable, es por eso que la mujer se ha sabido conservar muy bien.

Cabe mencionar que Kourtney Kardashian siempre ha dicho que quiere llevar una vida alejada de los medios pues en Keeping Up Whit The Kardashians la también empresaria no se la pasaba del todo bien.

