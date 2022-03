Kourtney Kardashian recurre a la abstinencia para mantener una relación intensa con Travis Barker

Kourtney y Travis han sorprendido a todos al mantener una relación muy abierta por la que no se limitan a compartir fotografías y videos que causan gran escándalo, pero lo que hay detrás del contenido es una abstinencia sexual que les ha resultado un rotundo éxito.

"Oh, Dios mío. Fue una locura, pero al final hizo que todo mejorara. Es como cuando no puedes tomar cafeína: cuando bebes tu primer matcha es maravilloso", explicó la Kardashian.

Estados Unidos.- Quienes se han convertido en la pareja favorita del mundo del espectáculo son Kourtney Kardashian y Travis Barker , que no paran de sorprender al público externando su amor y como prueba de ello se comprometieron hace algunos meses durante una hermosa velada frente al mar y a con el más hermoso atardecer.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.