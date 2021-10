Estados Unidos.- Días atrás el baterista de la banda Blink-182, Travis Barker, le propuso matrimonio a la socialité Kourtney Kardashian, acaparando todos los titulares por tan romántico momento que evidenciaron luego de comprometerse para toda la vida.

Pero ahora vuelven a ser tendencia, esto luego de que Kourtney revelara las íntimas fotografías de la romántica pedida en Estados Unidos, donde la arena de la playa estuvo repleta de rosas rojas, velas y arreglos de una fusión de las letras "T" y "K", las iniciales de la pareja.

"Me levanté toda la noche pensando que había sido un sueño", escribió en la publicación la estrella de Keeping up with the Kardashians, logrando más de tres millones de me gustas y bastantes comentarios de parte de sus fanáticos, seguidores, amigos, familiares y otras figuras del medio del espectáculo.

Kourtney Kardashian revela las fotografías de su romántica pedida de matrimonio por Travis Barker

En las fotografías se puede apreciar que Kourtney Kardashian y Travis Barker irradian felicidad en medio de una de las escenas más románticas que alguna vez ha visto el mundo del entretenimiento estadounidense, así como uno de los más comentados.

Lo que también se aprecia entre las imágenes que fueron captados por fotógrafos profesionales contratados por el músico es el magnífico anillo de compromiso que le dio a la hermana mayor del clan Kardashian-Jenner, una joya supuestamente valuada en un millón de dólares y de la famosa joyería Tiffany & Co.

De nueva cuenta, la pareja acapara todos los titulares tras revelar el momento que dejó a todos paralizados y que ha hecho tan feliz a la familia Kardashian-Jenner, lo que se evidencia entre los comentarios que han hecho al respecto, que no es más que apoyo hacia la pareja.