Kris Jenner obsequia su primera mansión a Stormi, hija de Kylie Jenner

Kris Jenner, la matriarca del famoso clan de hermanas Kardashian-Jenner, se quiso lucir en estas fechas decembrinas y previo al festejo de Noche Buena decidió consentir a su nieta Stormi, hija de la menor de sus hijas, la empresaria billonaria, Kylie Jenner y del rapero estadounidense Travis Scott con un inesperado y costoso regalo.

La exesposa del reconocido atleta Bruce Jenner, ahora conocido como Caitlyn Jenner tras su cambio de sexo, se colocó como la mejor abuela y la más consentidora del mundo del espectáculo al comprarle su primera mansión a la pequeña de dos años.

Durante la llegada de Kylie y su hija al recinto de su madre empresaria, esta decidió sorprenderlas con el lujoso regalo que le hizo, un lujo que no cualquier niño puede darse y se mostró de lo más sentimental y emotiva al momento de obsequiarle la mini mansión a Stormi.

Y es que, de acuerdo con Kris, esta mini mansión es una réplica exacta a la que Kylie Jenner tenía cuando era apenas una niñita y tenía la edad de Stormi, lo cual le hizo recordar aquellos buenos y hermosos momentos que vivió junto a la mejor de sus hijos, quien ahora es toda una adulta y ha formado su propia familia.

Según la también protagonista del reality show Keeping Up With The Kardashians, incluso los muebles con los que decoró la casa de la menor son una réplica exacta a los que disfrutó Kylie en su infancia, pues había contactado a la persona que los tenía y se los compró con la intención de restaurarlos.

Llamé a la señora de la casa vieja y le compré todos los muebles nuevos, ella me dio esto y lo rehicimos todo", confesó Kris.

A la madre de Kourt, Kim, Khloé, Rob, Kendall y Kylie, no le importó estar en pijama y lentes de sol al darle el regalo a su nieta y conmovida por los sentimientos y recuerdos se echó a llorar al ver lo feliz que Stormi se encontraba de haber recibido ese emotivo regalo.