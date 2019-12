Kris Jenner se manda hacer figura de cera sorprendente

La empresaria y socialité Kris Jenner se mandó hacer una estatua de ella misma e increíblemente es verdaderamente idéntica a ella. Desde el pelo, facciones y pose, hasta una cicatriz que tiene en la barbilla.

Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian, es millonaria y puede hacer con su dinero lo que quiera, prueba de ello es la figura de cera que mandó fabricar de ella misma y que ya presume en sus redes sociales.

La figura se encuentra en su mansión, en uno de los bancos de su bar y sus famosas hijas están quedaron anonadadas al verla por vez primera, según reporte en distintos portales de noticias.

No se pueden imaginar lo realista que es. Es una locura. Incluso lleva puesto su esmoquin favorito de Dolce & Gabbana. Es idéntica, hasta el más mínimo detalle", dijo su hija Kim Kardashian.

Kim confesó también que se llevó tremendo susto cuando vio la figura de cera de su amada madre.

Kris Jenner es originaria de San Diego, California y nació el 5 de noviembre de 1955, según información en su biografía. Es una personalidad de televisión y empresaria estadounidense. Kris estuvo casada con Robert Kardashian, con quien tuvo cuatro hijos, y se divorciaron en 1990.

Figura de cera de Kris Jenner. Foto de Instagram

De 1992 a 2014 estuvo casada con Bruce Jenner, actualmente Caitlyn Jenner con quien tuvo dos hijas. Desde 2007 produce y tiene un rol protagónico en el reality show de su familia en Keeping Up with the Kardashians.