Kris Wu, cantante de pop canadiense, es detenido en China bajo sospecha de violación

Pekín. El cantante y actor canadiense de origen chino Kris Wu, una estrella de la música pop muy famoso en China, ha sido detenido bajo sospecha de haber cometido una violación, anunció este sábado la policía china.

La semana pasada una estudiante china de 19 años acusó a Kris Wu de haberla violado cuando tenía 17 años. Las acusaciones causaron un revuelo mediático y una ola de desaprobación en las redes sociales chinas.



Wu Yifan, de 30 años, ciudadano canadiense, se encuentra actualmente detenido por infracción penal de acuerdo con la ley por la sección (del distrito) de Chaoyang de la policía de Pekín bajo sospecha de violación", informaron las fuerzas de seguridad en la red social china Weibo, citando el nombre chino de Kris Wu.

Kris Wu formó parte del grupo chino-surcoreano EXO, a quien dejó en 2014 para empezar una carrera en solitario como actor, cantante y modelo. Foto de Instagram

La policía afirma haber abierto una investigación después de que los usuarios de internet lo acusaran de "haber engañado en múltiples ocasiones a jóvenes para mantener relaciones sexuales".

Kris Wu es un exmiembro del grupo chino-surcoreano EXO, que abandonó en 2014 para empezar una carrera en solitario como actor, cantante, modelo y juez de espectáculos de variedades.

La estudiante Du Meizhu acusó al cantante de pop de haberla violado durante una cita cuando tenía 17 años. Ella le dio un ultimátum para que dejara el mundo del espectáculo y se disculpara, porque de lo contrario daría detalles de la agresión.

Kris Wu niega las acusaciones.

Tras el revuelo provocado por el escándalo, marcas como Louis Vuitton, Bulgari, L'Oreal y Porsche, con las que colaboraba, suspendieron la semana pasada sus contratos con el cantante.

Sus abogados demandaron a Du por difamación y la estudiante afirma emprender acciones legales contra Wu.