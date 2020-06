Krist Novoselic, exbajista de Nirvana, muestra su apoyo al discurso de Donald Trump y es criticado

Estados Unidos.- Krist Novoselic, exbajista de la agrupación Nirvana, causa gran polémica con sus comentarios en las redes sociales, en donde muestra su apoyo a favor de los comentarios del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

En presidente advirtió enviar al ejército si los civiles no detienen las protestas generadas a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd, quien murió a manos de un policía de Minnesota.

Sé que muchos de ustedes no lo soportan, sin embargo, Trump, la rompió con este discurso”, escribió el músico en sus redes sociales. Estoy de acuerdo, el presidente no debería enviar tropas a los estados, y legalmente no podría hacerlo de todos modos, sin embargo, su tono en este discurso es fuerte y directo", aseveró en su mensaje.