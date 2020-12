Kristal Silva al puro estilo de Maribel Guardia causa euforia con vestido

Yuselmi Kristal Silva Dávila de 28 años de edad conocida como Kristal Silva en el mundo de la farándula, volvió acaparar miradas en redes sociales, al poner un vestido muy llamativo a los que usa la misma Maribel Guardia de 61, quien siempre derrocha elegancia en redes con sus outfits, por lo que la chica originaria de Tamaulipas siguió sus consejos de moda.

Fue un vestido con varias aberturas con las cuales Kristal Silva causó euforia en redes sociales, pues se le miraba una figura de muñequita, además el maquillaje de la artista cautivó a todos, pues se miraba sencilla, pero elegante, además su sonrisa le daba un plus al llamativo vestido que se cargó la famosa.

La conductora de Venga la Alegría, también dejó en claro con la foto que la moda no es regla como todo mundo piensa, por lo que animó a sus fans a que se atrevan a vestirse como se les de la gana, dando entender que la felicidad es como uno realmente se sienta y lo exprese.

La foto de Kristal Silva alcanzó más de 70 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde felicitan a Kristal Silva por ser una mujer hermosa que le encanta jugar con los estilos de ropa, algo que otras famosas no se atreven de hacer del todos, pues le temen a las criticas.

Para quienes no lo saben Kristal Silva, también se ha convertido en una de las mujeres más queridas de Venga la Alegría, pues al público le gusta mucho como hace su trabajo, incluso le dicen que la extrañan cuando no llega ir al matutino de Tv Azteca.

"No le hagas caso al capi, eres una de las mujeres mas guapas de México", "s que te amo en todos los looks !!!!! Todo te queda bebé", "Que muslos tienes mi Kristal, cada vez que te veo aquí me encantas más", le escriben a Kristal Silva con todos los diseños que se pone en Venga la Alegría, pero con los cuales les gusta como se ve es cuando usa vestidos en tonos más neutros o de vez en cuando los coloridos dependiendo del peinado.

Kristal Silva con vestido de colores cautivó a todos/Instagram

Otra de las cosas por las que Kristal Silva es querida, es por la manera en que se lleva con Cynthia Rodríguez, pues se ha convertido en su mejor amiga, incluso es muy común ver como ambas mujeres hacen una mancuerna increíble en el programa, ya que pocas chicas del medio se llevan así.

Kristal Silva no solo se ve hermosa con los vestidos, también con los trajes de baño, ya que se le ve una figura de impacto a la chica quien en el pasado fue reina de belleza la cual puso en alto el nombre de México cuando concursó en Miss Universo en 2016, donde muchos espectadores le miraban potencial a la guapa mujer.

La guapa mujer no solo se ha ganado el cariño del público por su forma de ser, también por ser muy sencilla, pues aunque siempre se le ve radiante con su ropa a Kristal Silva le encanta andar sin maquillaje, ni zapatillas altas, pues adora los descansos en la comodidad de su hogar.

Kristal Silva también ha logrado que varias chicas tengan autoestima, ya que en el pasado, la artista tenía problemas de todo tipo, uno de ellos fue el sobre peso el cual le afectó bastante en su personalidad, pero poco a poco lo fue superando, pues ella lo confesó para Venga la Alegría.