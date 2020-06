Kristal Silva copia el mismo look de Belinda y es llenada de halagos

Kristal Silva no se quedó con las ganas y copió el look que Belinda utilizó el pasado programa de La Voz Azteca, donde se le vio con unas atrevidas botas de mezclilla, además de un vestido negro el cual hacia contraste con todos los accesorios del outfit.

Y aunque muchos pensaron que copiar el look de la cantante pop no sería buena idea ella conductora de Venga la Alegría demostró todo lo contrario, ya que la misma Belinda quedó encantada con su imagen con la cual Kristal Silva estaba preocupada, pues temía que no se viera bien.

Cuando tienes la oportunidad de arriesgarte y probar cosas diferentes, simplemente HAZLO..., escribió Kristal Silva en la foto que alcanzó más de 52 mil y varios comentarios de todo tipo.

"Soy tu fan Kristal amo ver que look vas a usar cada día en el programa", "Padrísimo!! Super bonita Kris!! Te mandamos saludos", "Te mirabas hermosa como siempre lo malo que nunca contestas", le escribieron a la reina de belleza.

Por si fuera poco Kristal Silva se ha ganado el cariño del público desde que se integró a Venga la Alegría, donde ha demostrado ser una mujer genuina y apasionada por su trabajo.

Mientras tanto Belinda sigue robando corazones en La Voz Azteca, ya que se muestra de lo más guapa en cada programa donde los mismos coach le han dicho a su colega que se ve hermosa con lo que se ponga, además la cantante da la oportunidad de que la conozcan aún más, ya que cuida mucho su vida privada.

Cabe mencinar que Belinda estuvo en el ojo del huracán hace meses debido al supuesto amorio que sostuvo con Lupillo Rivera quien ventiló que fue novio de la cantante en un programa, causando polémica pues la también empresaria ha tenido que huir de las preguntas de la prensa de la prensa, ya que no quiere hablar nada relacionado con el "Torod del Corrido".

