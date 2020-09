Kristal Silva desata la locura con su outfit de piel y botas de terciopelo

Kristal Silva de 28 años de edad y originaria de Tamaulipas, le enseña cátedra de moda a las chicas de Venga la Alegría, pues apareció con un outfit de lujo con el cual dejó a todo mundo con la boca abierta, pues era un diseño totalmente de piel con el cual enamoró a sus fans quienes le hicieron saber que se miraba de lo más moderna, es por eso que aquí te diremos que fue.

Resulta que Kristal Silva como todos saben es una exreina de belleza que siempre ha tenido el buen gusto por vestir y nos lo demuestra casi siempre en Venga la Alegría, donde es una de las conductoras oficiales del famoso matutino, donde casa mañana se luce con su vestuario, pero está vez la rompió, debido a que su outfit de piel en color rojo con negro desató la locura, pues de le miraba como toda una modelo de talla mundial.

Empecemos con la blusa, la cuál era con una sola manga larga y tenía un diseño muy peculiar en su hombro derecho el cual resaltó todo el outfit, pues le daba mucha vista en las fotos que se tomó, después nos vamos al ajustado short con el cual Kristal Silva se miraba muy juvenil desatando la locura pues se le miraba muy bien.

Para finalizar las botas de Kristal Silva eran tipo aterciopeladas y eran demasiado altas, esto con motivo del otoño, ya que todos sabemos que las conductoras de los programas de televisión siempre andan a la moda, por lo que Kristal Silva lo demostró con este diseño el cual le encantó a sus fans.

El corte de Kristal Silva y su maquillaje eran muy frescos, pues como se dijo anteriormente le daban ese toque fresco a la joven quien siempre está probando looks nuevos para que todos sus seguidores la admiren, pues es algo que a ella le encanta, acaparar la mirada de todos.

Otra de las cosas que ayudan mucho a Kristal Silva en las fotos es que sabe posar muy bien, pues ella fue reina de belleza, por lo que posar ante las cámaras es pan comido para ella, por si fuera poco su lenguaje corporal, siempre hace que se vea increíble, ya que se ve muy natural al momento de hablar ante las cámaras, es por eso que se convierte en una mujer muy admirada por sus fans.

Guapa me puso nervioso cuando caiste al calabozo de los desafinados tengo curiosidad que hay ahí ánimo Dios te bendiga mucho", "Nombreee tu estas en otro nivel lo he dicho siempre @kristalsilva_", "Deberías de darnos tips para poses en las fotos me hacen falta", "Todas están padrisimas, por que eres una muchacha muy guapa y muy simpática", le escriben a Kristal Silva en redes.