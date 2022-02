Kristal Silva en jumpsuit es la sensación por lo perfectos que le quedan

Kristal Silva de 30 años ha demostrado que todo lo que se ponga le queda de impacto y lo demostró con unos jumpsuit con los cuales se presentó en el programa Venga la Alegría como parte de Los Reyes del Playback, donde hizo una perfecta caracterización del video Barbie Girl.

En redes sociales se puede ver a Kristal Silva con el jumpsuit en color azul metálico digno de los noventa con el cual fue muy elogiada, pues su esbelta figura hizo que el outfit se acomodara muy bien en su silueta llenando de muchos halagos por parte de los internautas quienes quedaron impactados con tanta belleza.

"La Barbie se caracterizó de Barbie", "Lástima que solo se pueden 5, porque yo le ponía 1000", "Te hubieras visto más bella con tu cabello negro, también hay Barbies así. Tu lo eres con tu look natural", "Que esta guapa y parece Barbie no hay duda. Pero son muy incongruentes según chino no se desarrollo bien su concepto y le dieron", escriben las redes.

Ahora si hablamos de la coreografía que se carga muchos quedaron encantados y es que la conductora del matutino ha demostrado que cualquier faceta que le pongan le sale muy bien, desde cantar hasta bailar, muchos han coincidido en que la bella mujer hace todo bien.

Por si fuera poco los internautas no se cansan de decirle a Kristal Silva que es una de las que mejor se viste en Venga la Alegría con sus vestuarios los cuales van desde impactantes faldas, hasta vestidos muy coquetos con los cuales no deja la elegancia a un lado, mucho menos el toque coqueto.

Además, es de las pocas presentadoras que rara vez se llena de hate y es que realmente les gusta el trabajo que hace en la pantalla chica, además de inmediato se adaptó a diversas, pues la conducción no se le daba en un principio, pero hoy en día lo maneja como toda una profesional.

Hay que mencionar que cuando hay polémica Kristal Silva siempre pone un límite, pues prefiere que se hable de su trabajo y no de problemas externos.

Leer más: Valentina hija de Cecilia Galliano la rebasó en belleza con esta glamorosa foto