Kristal Silva hipnotiza a la audiencia de Venga la Alegría con exótico body

Muchos lo han notado y destacado, Kristal y Cynthia han demostrado ser grandes amigas , no sólo frente a las cámaras, también detrás, esto ha quedado evidenciado en diferentes ocasiones y es uno de los halagos que tanto les hacen debido a que muchos anhelan tener una relación similar.

Ambas famosas lograron dejar boquiabiertos a todos con su gran talento para el escenario, bailaron, actuaron y siempre estuvieron muy carismáticas, lo que les ha valido bastantes comentarios positivos por parte de los televidentes y usuarios de Internet que no dejan de elogiarlas.

Pero Kristal Silva no fue la única que dejó con el ojo cuadrado al público del programa de variedades, también su colega de trabajo Cynthia Rodríguez estuvo robándose la atención de todos; ella lució un body color rosa con brillantes en compañía de su fiel amiga.

Con el estilo bien marcado con el que siempre logra conquistar a todos, Kristal deleitó con una presentación del tema 'Me equivoqué' de Mariana Seoane para la sección Los Reyes del Playback, la cual consiste en a lo mejor de sí en el escenario interpretando temas populares fingiendo cantarlos.

Gilberto Coronel Periodista Web

