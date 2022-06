Kristen Bell confirma Frozen 3, una nueva aventura congelada

Estados Unidos.- En el marco de la promoción del libro The world needs more purple school, la actriz estadounidense, Kristen Bell, fue invitada al programa The tonight Show con Jimmy Fallon en donde fue cuestionada sobre sus futuros proyectos y destapó que Frozen 3 ya es un hecho.

Sólo faltaría el anuncio oficial, pero Kristen adelantó que entre sus futuros proyectos está la tercera entrega de la aventura congelada de Disney, películas que han generado un gran éxito para la franquicia y la ha mantenido vigente en Hollywood.

Sin duda, Frozen es uno de los títulos más exitosos de Disney, por lo que una nueva entrega no es algo impensado. Las declaraciones de Bell llegaron de manera inesperada y tomaron a todos por sorpresa, por lo que ahora las expectativas son altas.

Kristen Bell es la encargada de darle voz a Anna, de Frozen, por lo que es una fuente directa y de gran autoridad para poder hablar sobre el tema.

Sin embargo, hasta el momento no hay anuncio oficial de parte de los desarrolladores del proyecto, en todo caso, sería Disney quien daría el primer adelanto, lo que sugiere que la actriz estadounidense podría meterse en problemas al referirse a Frozen 3.

Al respecto, compartió: "Me gustaría anunciar oficialmente, sin autoridad alguna, Frozen 3". "Por favor, tengan en cuenta que he dicho, sin autoridad alguna, porque yo no puedo decir nada, porque no estoy a cargo de eso", agregó.

Fue así como todos se enteraron que Frozen 3 estaría por anunciarse pronto, mientras tanto, sus fanáticos esperan con ansias más información.

