Kristoff Raczynski tacha de pésimo las actuaciones de Omar Chaparro

Kristoff Raczynski de 45 años de edad, no se queda nada guardado y se lo hizo saber a Omar Chaparro de 47, pues compartió en redes sociales su descontento por la manera de actuar del histrión mexicano, pues no le gusta para nada como da vida a diversos personajes, por lo que empezó una pelea entre ambos.

"Querido @OMARCHAPARRO una aclaración, yo no hablo MAL de ti , ni te CRITICO a ti , hablo de tu TRABAJO COMO “ACTOR” que es bastante mediocre, por cierto lo mío no es HATE es la VERDAD que no quieres aceptar", escribió Kristoff Raczynski en su cuenta de Twitter, pues al parecer el actor le contestó.

Incluso Omar Chaparro quien ha cambiado mucho desde que empezó su carrera de actor, dijo en el pasado que no tiene enemigos de ningún tipo, pero si le pidieran hacer una película con Kristoff Raczynski para él sería un rotundo no, pues al parecer desde hace tiempo existe esta enemistad, aunque no se había hecho del todo pública hasta ahora.

Y es que en el canal de Karla Díaz, Omar Chaparro estuvo como invitado y fue ahí donde mostró su descontento de trabajar con el conductor de origen ruso quien también lleva varios años en la industria del entretenimiento, pues les tocó trabajar juntos.

"No trabajaré ahorita, lo respeto y todo, pero no trabajaría con Horacio Villalobos, ni con Kristoff se apellida este señor, pero no hablan mal de mí, hablan mal de todos y no es que estén enojados conmigo, están enojados con la vida con ellos mismos", dijo el famoso.

Como era de esperarse, tanto los fans de Chaparro como Kristoff de inmediato comenzaron una batalla en Twitter por las declaraciones polémicas de ambos, pues nadie se esperaba esta batalla, mucho menos en redes.

"No ha de saber quién es Kristoff por favor, ¿De verdad estaría molesto por lo que dice un "desconocido"? Bien que sabe quién es y que agarra parejo con todos los malos actores y las malas películas. Pero bueno, no querer ver dónde anda mal tu trabajo es lo triste...Saludos Rigo", "y de hecho también felicita mucho a los actores que si se esfuerzan por hacer una buena actuación y algo diferente, lo siento por omar porque se ve muy buena gente, pero sus actuaciones siempre son muy malas", escriben las redes.

