Kunno denuncia burlas y agresiones en en el Carnaval de Veracruz

Kunno de 22 años de edad, arremetió contra todas aquellas personas que lo ofendieron en el reciente Carnaval de Veracruz, donde fue una de las estrellas invitadas, ya que aseguró que durante la marcha muchos arremetieron contra él haciéndole señales despectivas de todo tipo, además de groserías por parte de los asistentes.

Fue por medio de redes donde Kunno hizo la denuncia contra sus detractores y aseguró que está harto de tantas humillaciones, pues desde hace tiempo se le ha venido diciendo de todo al joven quien forma parte de la comunidad LGBT a la cual ha defendido a capa y espada, pero al parecer no a todos les agrada por lo que actuó por instinto al defenderse.

Si hubieron varias personas que me pintaron el dedo, me gritaban puto, que me gritaban joto y yo la neta, dije no me lo aguante, dije ya me canse que soy una persona, yo tengo que entender que soy figura pública y entiendo que no tengo por qué reaccionar mal ante estas agresiones, pero yo sí les decía me la pelas, también les pintaba el dedo de regreso", dijo Kunno.

Y es que el mismo influencer mexicano ha dicho que desde que alcanzó popularidad en diversas redes sociales el hate ha estado a la orden del día, incluso en una ocasión rompió en llanto pues se burlaron por la cantidad que cobraba por mandar un saludo, el cual era de poco más de mil pesos, lo cual le afectó demasiado todas las agresiones.

Nunca pongo el pero si yo estoy mordiendo el taco y llega una persona con un niño chiquito siempre doy la foto, siempre doy el abrazo, siempre yo el saludo, pero llega gente ruca de 30, 40 veintipico de años en un momento de alimento", dijo Kunno quien deja en claro que ya no se va a dejar de nadie.

Te puede interesar:

"Me da lástima que reciba tanto hate porque aunque lo niegue le duele pero cada quien escribe su historia en su propio libro , es decepcionante y triste ver como una persona se destruye así mismo", "Kunno es un gran artista, canta super bien, baila perfecto,habla latín perfectamente,Modela como profesional, Y el que diga lo contrario tiene razón", escriben las redes.