Kuno Becker cambió de opinión y se vacunó contra el Covid-19: "a la mismísima Paty Navidad le dio"

El actor, escritor y director de cine y televisión mexicano Kuno Becker, publicó en su cuenta de Instagram un video para compartir con sus miles de seguidores, que ante el contagio de Covid-19 de la actriz sinaloense Paty Navidad, recapacitó y tomó la decisión de vacunarse contra este virus que ha cobrado la vida solo en México, de más de 247 mil personas de diversas edades (de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud).

Kuno Becker ya se puso la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, luego de enterarse del contagio de Paty Navidad, quien desde hace meses se ha mostrado incrédula sobre la pandemia y la vacunación.

En su video el actor de 43 años de edad y originario de la Ciudad de México, manifestó: "les platico algo de lo que no estoy orgulloso y se los voy a confesar, había estado posponiendo lo de la vacuna por un tiempo, por tonto, porque no hay absolutamente ninguna excusa, yo estuve posponiendo la decisión por tonto hasta que algo en mí cambió".

El actor de telenovelas recalcó que gracias a la actriz su opinión cambió. "No sé por qué, pero cuando me enteré que a la mismísima Paty Navidad le dio dije: 'si a Paty Navidad le dio, hoy me la pongo, hoy me la pinches pongo. Nada de posponerlo más, fui y me puse la primera dosis, me puse la primera dosis de Pfizer, lo dejé de posponer y algo en mí cambio cuando a Paty Navidad le dio".

La también cantante Patricia Navidad se contagió de Covid-19 durante las grabaciones del programa "MasterChef Celebrity" de TV Azteca. Hace unos días la revista TVNotas aseguró que había sido hospitalizada de emergencia tras complicaciones en su salud, derivadas de su contagio e incluso, habría sido intubada. Hasta el momento ninguno de sus familiares ha comentado algo al respecto.

Kuno Becker deseó "una pronta recuperación" para Paty Navidad "y que sólo sea el susto porque está cada vez peor, lo único que puedo de alguna manera, me siento mal que le haya dado, espero que se recupere, pero gracias a esa noticia yo me animé a dejar de posponerlo".

Asimismo el actor señaló respetar la decisión de cada uno, "pero creo que hay mucha desinformación que nos deja ver que son más los riesgos de no ponérsela que de ponérsela".

