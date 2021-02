Kuno Becker deja fríos a todos al confesar porque no quiere hijos

Kuno Becker de 43 años de edad no se quedó callado y por fin rompió una de las mayores incógnitas de su vida y es la del porqué no quiere convertirse en padre, pues desde hace tiempo los medios, además de los fans, lo habían cuestionado sobre si no estaba ilusionado en tener hijos en algún futuro, por lo que decidió romper dicha controversia.

Fue en el programa Hoy, donde Kuno Becker, habló sobre las posibilidades de convertirse en padre, pero de inmediato fue claro al declarar que teme el no querer a sus hijos, razón por la cual prefiere seguir siendo un hombre que no quiere tener descendencia por el momento, pues prefiere dedicarse al trabajo.

"Tengo 43 años güey, sí ya lo he pensado, ¿sabes por qué me he tardado, porque no he encontrado la razón realmente importante para tener un hijo y la única que se acerca a eso es conocer el amor incondicional que es un poco egoísta y la segunda que se acerca también a eso es tratar de encontrar algo que sea mucho más importante que todo o sea algo que le baje la importancia al mundo, sobre todo con la infancia que tuve", dijo Kuno Becker.

Tras las declaraciones del actor, los internautas no se quedaron callados y opinaron sobre la razón por la cual Kuno Becker no quiere hijos y aunque muchos les agradó, otros no le vieron mucho sentido a su respuesta.

""Es demasiado honesto para esta era en la que uno tiene que ser políticamente correcto en todo", "No estoy de acuerdo por qué él no está diciendo nada que una persona que haya trabajado en terapia por alguna bronca , no haya llegado a esas conclusiones sobre el mismo, no está ofendiendo a nadie y eso lo hace correcto", le escribieron al actor.

Para quienes no lo saben Kuno Becker regresó al mundo de las telenovelas después de 20 años y es que el actor se dedicó hacer otros proyectos que no tenían que ver del todo con el mundo del espectáculo, además se enfocó en su vida personal, pues quiso encontrarse como persona.

Ahora Kuno Becker es parte de la telenovela Fuego Ardiente donde se dijo emocionado, pues desde hace tiempo no se metía a un foro de televisión a grabar una telenovela, pero eso no es todo, pues si ya era un actor experimentado ahora viene con todo pues quiere dejarlo todo en su personaje el cual dará mucho de que hablar.

Otra de las cosas por las que Kuno Beckert tiene muy feliz al público es que es un rostro icónico de las telenovelas de la década de los noventa, pues realizó varios proyectos, uno de ellos fue a lado de Anahí en A Mil Por Hora, donde enamoró a toda una generación, además siempre le ha dado un toque de personalidad a cada uno de sus personajes.

Cabe mencionar que mucho se ha dicho sobre la situación sentimental de Kuno Becker con otras famosas, y actualmente se le vinculó con Mariana Torres, por lo que fue cuestionado por la prensa, pero el dejó en claro que tiene mujer y está muy feliz con ella.

