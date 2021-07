Kuno Becker es el elegido por la familia de Cepillín para interpretarlo en su próxima bioserie

México.- A casi cinco meses del deceso de Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, es su hijo Ricardo González Jr. quien confesó su deseo de que Kuno Becker encarne a su padre en una bioserie.

Durante su salida de Televisa San Ángel, el vástago de Cepillín fue cuestionado por los reporteros sobre sus planes para honrar la memoria de su padre, momento en que confirmó sus intenciones de hacer una serie biográfica.

Hay planes de serie, hay planes de museo, lo que pasa es que no es todo tan fácil, tan rápido, se necesita dinero, se necesita inversionistas, entonces por lo pronto, como teníamos un año y meses de no trabajar, lo primero que dijimos fue ‘vamos a trabajar’, gracias a Dios nos empezaron a hablar los empresarios de toda la república mexicana y no hemos parado más que un fin de semana que nos dimos”, contó.

Ante la pregunta sobre quién desea que dé vida al ‘Payasito de la tele’, González Jr. confesó: “Lo que es el adolescente Ricardo, mi hijo, que es igual, y me encantaría que en adulto fuera Kuno Becker, es un gran amigo y es un gran actor, me gustaría que él fuera, aparte es muy delgado, entonces le quedaría súper bien”.

Por último, aseguró que a pesar de que Becker no tiene ni idea de sus deseos, no será problema convencerlo para este proyecto. “No he hablado con él, se va a enterar ahorita por ustedes, pero es muy amigo, entonces cuando lo veamos va a soltar la carcajada, o sea, le va a gustar”.

Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido bajo su nombre artístico, Cepillín, nació en Monterrey, Nuevo León, un 7 de febrero de 1946 y falleció a los 75 años en Naucalpan, Estado de México, el 8 de marzo de 2021. Fue un payaso, presentador de televisión, actor y cantante mexicano.

Por su lado, Eduardo Kuno Becker Paz, más conocido como Kuno Becker, es un actor, escritor y director de cine y televisión mexicano de 43 años que tiene importantes participaciones en telenovelas, teatro y cine.