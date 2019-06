Kuno Becker habla del supuesto amorío que vivió con Daniel Bisogno

Luego de darse a conocer el beso que Daniel Bisogno se dio con un hombre en un antro de la Ciudad de México han comenzado a surgir rumores de supuestos amoríos que el conductor de Ventaneando ha tenido en el pasado y el nombre de Kuno Becker salió a relucir.

Es por eso que el programa Sale el sol decidió buscar al actor para preguntarle si es verdad que entre los dos hubo un romance y esto fue lo que dijo ante las cámaras:

"Me han tachado de que quieren que me tachen a bueno me acaban de tachar de gay también no, así me tacharon de gay del señor Daniel Bisogno fijate para los arieles ¿no? por lo menos soy el novio oficial ¿no? de Daniel Bisogno...", dijo Kuno entre risas.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Por si fuera poco el histrión aseguró a ver visto la noticia sobre la supuesta traición de Raquel Bigorra sobre Daniel Bisogno quedando impactado por la tremenda bomba que desató el escándalo.

"De repente me enseña por ahí mi publicista un video de la señora que dijo que Daniel, que lo conozco personalmente y es una buena persona le guste a quien le guste y al que le parezca me vale ma#$%. Me enseñan el video de la que dijo eso y digo bueno pues yo no soy gay, pero si todas las mujeres fueran como ella en una de esas lo pensaría...", dijo Kuno.

Cabe mencionar que Kuno siempre ha estado alejado de los escándalos pues le gusta ser reconocido por su trabajo y talento, más no por los problemas que envuelven a los famosos por su vida personal.

Más reclamos para Raquel Bigorra

Por si fuera poco Kuno no es el único actor que a despotricado en contra de la cubana ya que Ana María Alvarado y el mismo Andrés García han opinado sobre la deslealtad que supuestamente demostró la conductora.

"Mi querido Daniel antes que cualquier cosa quiero decirte que estoy contigo, te apoyo, te admiro y te respeto que no es lo que siento por esas personas que te hicieron esa barbaridad, no es barbaridad es una porquería, no son ni basura, son basura podrida y ellos no van a lograr hacerte ningún mal vas a salir de todo esto más fuerte y más sabio...", dijo Andrés García.

"No lo puedo creer todavía esta gente que ni de este país, se les van a podrir los huesos, se van a morir de cáncer en los huesos, acuérdate lo que te digo, la gente que procede así la ira y la maldición de un hombre justo siempre se cumple, y yo soy un hombre justo...", reveló Andrés García.