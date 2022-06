Kuno Becker quiere contar "el lado truculento" que conoce de su tía abuela María Félix

México. El actor y cantante mexicano Kuno Becker quiere contar "el lado truculento" que envolvió a María Félix, quien fue su tía abuela, lo comparte en entrevsita con el programa Ventaneando.

Por la mente de Kuno Becker ha rondado durante años la idea de realizar algún proyecto en el que se hable de cosas que quizá poco conoce el público sobre María Félix, quien murió el 8 de abril de 2002 a los 88 años de edad, justamente en el día de su cumpleaños.

“Desgraciadamente hay todo un lado muy truculento y que quisiera algún día contar. Mi abuela fue la única que vio perfecto a mi tía cuando falleció, después de que falleció y de ahí se desprende muchísimas cosas que si se enterara la gente sería muy, muy fuerte”.

Kuno asegura a Ventaneando que durante el tiempo que vivió con María Félix pudo ver conocer y conocer cosas que jamás imaginó: “Tengo y sé de historias que quiero contar, siendo mi familia y habiendo visto lo que vi cuando viví con ella, cuando 'me secuestró' por muchos días la tía María; fue una increíble aventura, vi cosas que me brincaron, no te voy a mentir."

Foto de Instagram

Kuno Becker dice también en el programa de espectáculos citado que en el tiempo que convivió con su tía abuela pudo ver situaciones que lo impactaron y quiere que el público las conozca.

“Quiero contar lo que vi, lo que mi abuela me contó de su hermana, y quiero contar lo que mi tío Benjamín me contó o me sigue contando”, recalca Becker, originario de CDMX y quien tiene 44 años de edad.

María de los Ángeles Félix Güereña era el nombre completo de María Félix, quien era originaria de Álamos, Sonora, México, (1914) y fue una figura principal en la Época de Oro del Cine Mexicano, quien llegó a filmar películas en México, Argentina, España y Francia, entre otros países.

María Félix debutó en el cine en la película El Peñón de las Ánimas cuando tenía 28 años de edad y en ella actuó con Jorge Negrete, quien se convertiría en su esposo, y a partir de entonces comenzó a destacar en la pantalla grande en muchas más películas que la consagraron como una de las mejores y más guapas actrices mexicanas.