Kuno Becker revela el sufrimiento que le provoca la enfermedad que tiene

Desesperado, así es como a veces se siente el actor Kuno Becker debido a una enfermedad que padece y con la que lidia desde que era un niño.

Kuno Becker, quien se hizo mayormente conocido tras actuar en las películas Goal!, Goal! 2 y Goal! 3 y el Rayo McQueen en Cars, Cars 2 y Cars 3, habla de su sufrimiento por padecer migrañas.

He tenido que aprender a vivir con migrañas y tratar de disfrutar lo más posible, porque si no tendría dos sufrimientos, el físico y el emocional", comenta a Ventaneando.

Te puede interesar: Pelón Gómez publica la última foto junto a Héctor Suárez, su padre

Kuno Becker también comparte que le han puesto en la cabeza alrededor de 62 inyecciones de bótox, con la intención de aminorar su dolor.

Me puse bótox en la cabeza. No tengo ninguna arruga en la cabeza, yo creo. Me pusieron una vez creo que 62 inyecciones en la cabeza, sí porque originalmente era un tratamiento para la migraña ."