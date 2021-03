Kuno Becker será padre tras revelar que temía no querer a sus hijos

Kuno Becker de 43 años de edad tiene emocionado a sus fans y es que dio a conocer en redes sociales que será padre por primera vez algo que ni él se esperaba, pues en una entrevista señaló que no encontraba un motivo para serlo.

Con mucha emoción, les quiero decir para que no haya rollos de prensa que ayer en la noche me enteré de que voy a ser papá. Estoy muy contento y todavía no lo puedo creer, escribió Kuno Becker vía Twitter hace unas horas.

Aunque nadie sabe quien es la pareja de Kuno Becker, el público quedó emocionado al enterarse de la noticia, pero también entró en la polémica, pues en una entrevista con el Burrro Van Rankin tenía miedo de no quererlos.

"Muchas Felicidades que este bebé llegue con muchas bendiciones para ti y tu pareja", "Muchas felicidades Kuno, pero no me espantes pensé que te referías a #Joaquín que va a ser papá también, saludos", "Muchas felicidades, como fan me entristece, pero deseo que seas muy feliz con tu baby", "Muchas bendiciones por el nuevo miembro. Un bebé es una bendición de Dios Vas a sentir primero miedo y poco a poco felicidad. Sé tú mismo", le escriben a Kuno Becker.

Para quienes no lo saben Kuno Becker siempre ha mantenido su vida privada alejada de la prensa, pues no le gusta para nada que sus asuntos personales se ventilen, y aunque habla poco de ello, prefiere no hacerlo.

Kuno Becker también tiene emocionado al público por su gran regreso a las telenovelas, ya que ahora forma parte de Fuego Ardiente, donde encarna a un villano el cual está siendo muy querido por el público.

Otra de las cosas por las que Kuno Becker es popular no solo ha sido por su capacidad histriónica, sino por ser sobrino de María Félix una gran leyenda de la Época del Oro del cine mexicano.

