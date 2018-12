¿Kuno Becker tiene romance con el actor xxx Marc Dylan?

Supuestamente Kuno Becker tiene un romance con el actor porno Marc Dylan; al ser cuestionado por los medios de comunicación respecto a este tema no dudó en desmentirlo, pero lo hizo con humor.

“¡Ojalá! Ya estaría de moda”, comentó en tono de broma el actor y director de cine Kuno Becker sobre su "romance" con el actor porno Marc Dylan.

Si fuera uno bisexual, por lo menos tendría dos oportunidades de encontrar el amor.

“No lo he probado, pero no es lo mío”, expresó de manera tajante Kuno Becker, quien además aseguró no tener problema con las personas de la comunidad LGBTTTI, de hecho aseguró que tiene muchos amigos a los cuales adora.

Kuno Becker mencionó que no le asombra que inventen este tipo de declaraciones en torno a su vida personal. “Me han matado, casado, divorciado…que diga que soy gay está chin*on, hasta está de moda”, respondió el actor y director de la película "El día de la unión".

A mediados de este año, Kuno Becker fue relacionado sentimentalmente con Sherlyn, quien desmintió dicha información al aseverar que solo son muy buenos amigos.