Kuno Becker y su reacción al saber que el influencer Kunno se llama así en su honor

Kuno Becker de 43 años de edad reaccionó por primera vez al enterarse de que el influencer Kunno se llama así en su honor, pues a su madre le fascina dicho artista, así lo confesó en el programa ¿Quién es la Máscara?, dónde el chico dejó muy emocionado al público al revelar dicho detalle.

Fue en Tik Tok donde Kuno Becker comenzó a escuchar como el influencer ese hizo de ese nombre y quedó halagado no solo por el gesto de la mamá de Kunno, sino por qué uno de los influencers más populares de México haya tomado su nombre como referencia.

Sí pues de hecho yo saqué cómo podré decirlo lo calenturiento de mi mami entonces siempre le gustó Kuno Becker entonces me dijo sabes que ese va hacer tu nombre y yo mamá okey, pero como no quiso que se viera como la copia entonces me lo puso con dos n, dijo el popular chico.

Cómo era de esperarse el público de inmediato reaccionó al comentario del joven, pues a muchos no les gustó del todo que fuera invitado al programa, mucho menos que hubiera tomado el nombre del actor mexicano como referencia por lo que se le fueron con todo.

Y es que para quienes no lo saben desde hace tiempo el youtuber mexicano se ha tenido que enfrentar al ataque de las redes, pues a muchos no les gusta su contenido, además de que en una ocasión ha estado en la polémica.

Cómo algunos recordarán Kuno fue objeto de burlas por cobrar un elevado costo al mandar saludos en una popular aplicación, lo cual lo obligó a retirarse por un tiempo de la redes, pero tiempo después regresó con todo asegurando que nada ha sido fácil y que por eso está en lo más alto de su carrera.

Su fama lo ha llevado lejos

A pesar de ser un personaje polémico ha tenido la oportunidad de ser invitado a grandes eventos en la industria de la modo, uno de ellos fue su más reciente participación en el Fashion Week en Nueva York donde conquistó al público con su caminata.

