Kurt Cobain: conoce 5 datos curiosos sobre la vida del cantante

El legendario cantante y guitarrista de Nirvana, Kurt Cobain, habría llegado a los 54 años de edad el 20 de febrero de 2021, de no haberse quitado la vida el 5 de abril de 1994. Es por esta razón, que el día de hoy te compartimos 5 cosas que seguro no sabías de uno de los músicos más controversiales de los noventas.

1

Kurt Cobain tuvo gran influencia de la banda de rock The Beatles durante su infancia gracias a su madre quien era una fiel admiradora de la agrupación británica, fue por esto que el joven cantante decidió copiar algunos de los métodos utilizados por John Lennon para magnificar su voz a la hora de cantar.

Fue así que John Lennon persuadió a Kurt para que grabara varias veces su voz, para así fusionar el resultado en el estribillo de la icónica canción “Smells Like Teen Spirit”, la cual se convertiría en su mayor éxito. “John Lennon lo hacía, fue todo lo que tuvieron que decirle para que aceptara”, declaró el diario el País.

2

La carta que escribió el cantante antes de quitarse la vida fue dirigida a su mejor amigo Boddah, quien lo acompañó de forma imaginaria desde su infancia. En dicho documento, Cobain deja en evidencia su estado emocional y su falta de motivación para vivir.

“[…] Esta nota debería ser muy fácil de entender. […]. Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock’n’roll. Me siento increíblemente culpable. Por ejemplo, cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan tal como afectaban a Freddy Mercury, a quien parecía encantarle que el público le amase y adorase. Lo cual admiro y envidio muchísimo”.

3

El día en que contrajo matrimonio con Courtney Love, el líder de Nirvana acudió portando un particular atuendo; se trataba de una pijama a cuadros color verde, la cual acompañó con un bolso artesanal de origen guatemalteco. Según lo narrado por personas cercanas a Kurt, era tan flojo para utilizar un traje formal, que decidió portar algo cómo. La pareja se casó un 25 de febrero en Hawái.

4

El popular tema “Smells Like Teen Spirit”, lanzado al mercado en el año 1991 como parte del disco “Nevermind”, se volvió himno de la juventud en la década de los noventas. De acuerdo con lo relatado por el músico, la canción está inspirada en el aroma de una de sus novias, quien usaba un desodorante llamado “Teen Spirit”.

5

Kurt Cobain vivió debajo de un puente en la ciudad de Abergeen en Washington cuando era un adolescente, debido a diversos problemas que tenía con los integrantes de su familia por su forma de ser. No obstante, esta compleja situación vio nacer a otro de sus grandes éxitos, el tema titulado “Something in the way”, el cual salió a la luz en el año 1991.