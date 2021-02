'Kylie + Kevin': Kylie Jenner presenta al dueño de su corazón

Estados Unidos.- La socialité estadounidense Kylie Jenner no ha dejado de sentirse últimamente enamorada y ha compartido con sus seguidores quien es su nuevo amor y el dueño de su corazón, dejando a todos enternecidos ante la noticia y de quien se trata.

Hace algunos días Kylie presentó a Kevin, su nuevo cachorrito, quien le robó el corazón con una mirada para morirse de ternura y desde ese momento no ha parado de presumirlo por todo lo alto y con gran orgullo, revelando que está más que enamorada de este hermoso animalito.

La estrella del reality show Keeping up with the Kardashian, cuya temporada final de emitirá este año en el canal E!, compartió una publicación de una recopilación de fotografías en donde aparece junto a su nueva mascota y la tituló como "Kylie + Kevin", derritiendo los corazones de sus millones de seguidores.

En las fotografías que compartió la hermana menor del clan Kardashian-Jenner, podemos verla luciendo un mini short de mezclilla de cintura alta, una blusa beige corta, un saco gris, lentes oscuros, bolso y botas a juego, mientras carga en brazos a este tierno perro de raza galgo italiano.

Con su inmensa belleza, la empresaria de 23 años, dueña del imperio de Kylie Cosmetics que se ha expandido hacia Kylie Skin, logró dejar flechados a sus seguidores, cuyos números son nada más y menos que 217 millones, por lo que en cuestión de minutos ya tenía más del millón de me gustas.

Pero este no es la única mascota de Kylie, alrededor de 2017 decidió adoptar a un par de perros de raza galgo italiano que nombró Norman y Bambi, a quienes les dedicó tiempo después un par de sus labiales, ambos son la adoración de la socialité y viven en una inmensa mansión obsequiada por su dueña.

Tiempo más tarde, estos dos lindos perros le dieron descendencia a la empresaria y ella no se pudo resistir a quedarse con todos los cachorritos que tuvieron, lo que hasta ahora no se sabe es si Kevin es descendencia de Bambi y Norman, pues desde hace un tiempo la joven no muestra a sus mascotas.

Desde que era muy pequeñita, Kylie demostró su gran cariño por las mascotas, pues hace años tenía a una perrita chihuahua llamada Dolce, quien falleció por causas naturales y la marcó de por vida, por lo que decidió nombrar uno de sus labiales en un icónico color de su línea de maquillaje con este nombre, logrando colocarse como uno de los favoritos de sus clientes.

