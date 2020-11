Estados Unidos.- Kylie Jenner causó gran emoción entre sus fanáticos al revelar que este año adelantará la Navidad y lo hizo de una forma épica, pues se juntó con la marca oficial de The Grinch y dejó a todos sin habla al lucir en un fenomenal atuendo en color verde que encantó a todos, revelando que de eso se trata su nueva colección de maquillaje.

Como siempre a la moda y en tendencias, Kylie trae de vuelta lo retro y se mete en la piel de este personaje que busca robarse la Navidad en su película, misma que cada año es emitida en distintos canales y todos aprovechan la temporada para revivir aquel momento de su infancia cuando conocieron a este verde hombre de la Who-Ville que odiaba la festividad.

La hermana menor del clan Kardashian-Jenner se vistió de este personaje en un atuendo en color verde y brillante compuesto por dos prendas, una parte alta con escote, mangas largas y hombros pronunciados y una falda con cruzado en frente que impusieron tendencia de nueva cuenta para esta temporada navideña. Con este deja al descubierto su abdomen plano y marcado, así como sus envidiables piernas.

En color verde pino también deslumbró con el cabello recogido, uñas de infarto del mismo color y un maquillaje hecho con sus nuevos productos, una línea que incluye labiales, paletas de sombras, glosses, iluminadores y delineadores líquidos que, como siempre, son de la mejor calidad.

Kylie Jenner adelanta la Navidad y se convierte en un hermoso Grinch. Foto: Instagram

Con un fondo blanco y de peluche es como vemos a la socialité sentada en un banco con el mismo estilo y esto también lo ha plasmado en la caja y los empaques en donde viene su nueva colección navideña, la cual figura como la quinta desde que inició en el mundo del maquillaje por allá en el 2015 con sólo labiales líquidos estilo matte.

Ese mismo día, por la tarde, compartió que estaría colaborando con la marca que tiene los derechos del personaje y dijo que al día siguiente haría una revelación de su nueva colección y todos los productos de lujo que ha incluido en ella, lo cual cumplió y compartió a detalle a través de sus historias de Instagram y posteriormente en publicaciones de su perfil.

La socialité comenzó con su revelación y de inmediato se volvió tendencia en las redes sociales, pues para el empaque en donde se enviarán estos productos eligió el concepto de todos los objetos de la Who-Ville, en modos distorsionados y colores llamativos, por si fuera poco, incluyó relleno de peluche en las paredes de este, dejando a todos soñando con la colección.

Una vez se abre la caja puedes encontrar un libro que se abre por la mitad en el que tiene la frase de portada: "How the Grinch stole the Christmas" ("Cómo el Grinch se robó la Navidad") y al abrirlo quedan al descubierto los increíbles productos y diseños con los que encantó a todo previo a la temporada decembrina.

Será el próximo 19 de noviembre cuando salga a la venta la colección llamada "Kylie x The Grinch" y todos están impacientes por tenerla entre sus manos, ya que se incluyen las mejores fórmulas y productos de la línea de Kylie, así como increíbles diseños y artículos en edición limitada que todo fiel seguidor de la joven debe tener.