Kylie Jenner ahora es rubia y se ve impactante con su look

Kylie Jenner de 23 años de edad, no se cansa de ser innovadora y le dijo adiós al cabello oscuro para regresar al rubio, uno de los looks favoritos de sus fans, pues le da tremendo parecido con el de una barbie, por lo que causó todo tipo de reacciones en Instagram, donde cuenta con más de 200 millones de seguidores.

Primero Kylie Jenner, subió una foto con un outfit en color verde el cual iba muy de acuerdo con la temporada otoño-invierno, además posó de manera muy seductora dejando a sus fans con la boca abierta, pues se miraba impactante, ya que la empresaria sabe muy bien como acaparar la mirada de todos cuando ella quiere.

Más de siete millones de likes alcanzó la más pequeña del clan Kardashian Jener, quien para muchos de los internautas es la chica que más usa las redes sociales para explotar todo, desde su linea de maquillaje la cual es un éxito, hasta su lujosa vida a lado de su hija Stormi, por lo que muchos de sus seguidores añoran la vida de la guapa socialité.

Horas después Kylie Jenner decidió subir otro video, donde aparecía con un maquillaje sencillo, pero a la vez extravagante, algo que le encanta demasiado, pues pocas veces se puede ver a Kylie Jenner sin una gota de maquillaje en redes sociales, es por eso que la chica es muy elogiada en redes, por ser una mujer que siempre está impecable en todos los aspectos.

Pero Kylie Jenner no solo es glamour, ya que también tiene su faceta como madre, la cual es una de las etapas que más disfruta, ya que para ella ser la madre de Stormi lo es todo, incluso más que su imperio millonario, pues basta con ver algunas fotos o videos de la convivencia entre madre e hija, para que todos sus fans vean como derrochan ternura las dos chicas.

Tras ver estos videos el mismo clan Kardashian reacciona y la primera en ver todo es su hermana mayor Kendall Jenner, quien muere de amor al ver a su sobrina muy amorosa con su madre Kylie Jenner, quien la consiente en todo, aunque para Kendall Jenner la única del clan que aún no tiene hijos, al parecer seguirá esperando el momento de convertirse en madre.

Hablando un poco de Kendall Jenner muchos no lo saben, pero como cualquier hermana se ha peleado con Kylie Jenner y la razón podría sorprenderte, pues ha sido por la ropa, pues en una ocasión se dio a conocer que la empresaria le había quitado a la modelo un vestido que le había prestado su hermana mayor Kourtney Kardashian, por lo que ambas se pelearon.

Me siento realmente mal vestida, hace un rato les había dicho que no tengo nada pasa salir, Kourtney me dijo que si necesitaba algo entrara a su habitación y tomara lo que quisiera, pero ahora Kylie está usando justo el traje que yo elegí cuando Kylie quiere algo todos se inclinan ante ella, dijo Kendall Jenner en el programa donde se le miraba muy molesta por la acción que cometió Kylie Jenner, además siempre se ha especulado entre los fans de Kendall Jenner que los miembros de su familia siempre le dan más prioridad a la socialité.

Algo que también llamó la atención sobre Kylie Jenner en el pasado, fue que no acudió a la fiesta privada de su hermana mayor Kim Kardashian, por lo fue tachada por los haters de ser una mujer que solo le importa su vida y no la del resto de su familia, por lo que fue llamada egoísta.

Cabe mencionar que Kylie Jenner es una mujer que no le gusta estar en el ojo del huracán, pero cuando lo hace ella de inmediato sabe como arreglárselas para salir adelante.