Kylie Jenner anuncia línea de maquillaje con su hija Stormi

Kylie Jenner, la hermana menor del clan Kardashian Jenner y empresaria que se ha vuelto billonaria gracias al éxito que su línea de maquillaje, Kylie Cosmetics ha tenido, anunció una inesperada colaboración; una colección inspirada en su hija Stormi para los primeros días de febrero.

Fue por medio de sus redes sociales en donde emocionada la socialité hizo pública la noticia con un video de la colaboración "The Stormi Collection", la cual aseguró que estuvo esperando con ansias desde el día en que se enteró que estaba embarazada y es enteramente dedicada a su hija.

El anuncio llegó acompañado de un hermoso video en donde aparecen Kylie y Stormi, hija también del rapero estadounidense Travis Scott, mientras caen cientos de pétalos del techo y ella disfrutan en un momento madre e hija que enterneció a todos sus seguidores.

Creo que he estado esperando este momento desde el día en que me di cuenta de que estaba embarazada. Toda una colección dedicada a mi hermosa hija, no puedo esperar a la revelación!!!! Ustedes se enamorarán. "The Stormi Collection" saldrá el 2.1.20", escribió Kylie.