Kylie Jenner comparte el antes y después de su cuerpo dejando ver grandes cambios

Estados Unidos.- Para nadie es un secreto que Kylie Jenner, como sus hermanas Kourtney, Khloé y Kim Kardashian, han acudido a la ayuda del bisturí para hacerse algunos arreglitos estéticos y así lucir increíbles. Ahora la socialité comparte algunas fotografías de cómo lucía en el pasado y cómo luce ahora, dejando en claro todo esto y dejando sorprendidos a muchos de sus seguidores.

La empresaria, dueña de la marca Kylie Cosmetics, compartió a través de sus historias en Instagram unas fotografías en donde la vemos cuando era muy joven, con algunos 17 o 18 años de edad al lado de Hailey Bieber, la actual esposa del cantante Justin Bieber, y sorprendió al mostrar que todas sus curvas y pronunciados atributos no son del todo naturales.

En la primera de las fotografías la vemos en un atuendo en color negro de dos piezas con mangar larga, top y falda larga, en una figura que no se parece ni en lo más mínimo al cuerpazo que ahora se carga. En la fotografía está de perfil, con el cabello corto y viendo a los ojos a su fiel amiga Hailey. "Una de las más reales. Feliz cumpleaños Hailey Bieber. Te amor para siempre", escribió en la fotografía Jenner.

Así se veía Kylie Jenner antes de acudir al cirujano plástico. Foto: Instagram

La segunda fotografía está de impacto, pues con una edad parecida a la ya mencionada se deja ver en un traje de baño en color negro que deja poco a la imaginación, mientras está abrazada de Hailey en su mansión ubicada en Calabasas, California, Estados Unidos. En esta ocasión recordó que eran unas bebés en aquel momento y no poseían casi ningún arreglo como ahora.

Durante su juventud, la socialité cambió su cuerpo de manera drástica. Foto: Instagram

Horas más tarde la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians compartió otras fotografías, esta vez actuales desde su recámara y luciendo fenomenal, esta vez la vemos con un cuerpazo de envidia, abultados pechos, pronunciadas caderas y glúteos, una cintura de infarto, un rostro muy afilado y unos labios fenomenales.

Más tarde compartió una fotografía reciente dejando ver los cambios que ha tenido su cuerpo. Foto: Instagram

Entre las fotografías podemos ver a la empresaria, quien ha dejado atrás su clásico color negro y ha optado por un rubio largo y ondulado, luciendo un vestido oscuro y entallado que marcó muy bien su figura, la cual ha logrado con algunos arreglos estéticos, pero también con dieta, ejercicio y disciplina.

Con el paso de los años el cuerpo de Kylie Jenner cambiado inesperadamente. Foto: Instagram

Como ya se sabe, Kylie Jenner ha acudido al cirujano plástico en distintas ocasiones, una de las primeras fue para hacer sus labios más gruesos y voluminosos, lo que le generó millones de críticas al principio de su carrera, ya que aseguraban era muy pequeña para tocarse y "dañarse" el rostro de esta manera.

Sin embargo, con el paso del tiempo todo fue cambiando, hasta su cuerpo, pues comenzó a tocar su físico una vez aceptó sus inseguridades. La socialité ha acudido a distintas técnicas y cirugías para lucir como lo hace ahora, apenas en el rostro encontramos arreglos como bichectomía, rellenos y botox.

Su cuerpo fue lo siguiente por ajustar y hacer a su manera, Kylie se ha hecho liposucción para su figura, aumento de glúteos y pechos y hasta lipoescultura para marcar sus caderas, abdomen y brazos. Sin dejar de lado que ha logrado mantener todo como se debe haciendo ejercicio y manteniendo una vida saludable.

Actualmente es considerada una de las mujeres más hermosas y de cuerpo atractivo en el mundo. Foto: Instagram

Pero no sólo Ky ha hecho esto con su cuerpo, sus hermanas también han acudido al cirujano por distintos procedimientos, entre los que se destacan, y pueden confirmarse, liposucción, lipoescultura, botox, colágeno, aumento de pechos, caderas, glúteos y labios.