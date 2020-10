Kylie Jenner con cara de ángel demuestra ser la reina de Instagram

Estados Unidos.- Actualmente en el mundo existen alrededor de 3811 millones de mujeres, pero ninguna con el rostro, la mirada y la belleza de Kylie Jenner, quien gracias a estas virtudes de la vida ha logrado robarse el corazón de todos convirtiéndose en la mujer más aclamada de la industria del entretenimiento y también una de las más codiciadas, sin dejar de lado que es la inspiración de muchos hombres y mujeres.

Todo lo ya mencionado lo podemos comprobar con su última publicación de Instagram, donde deleitó a sus 198 millones de seguidores con un video en el que presume una cara de ángel y una mirada que no se compara con ninguna otra, pues sus ojos son una de las partes más bellas que posee la madre de Stormi.

Con doce millones de reproducciones, a once horas de su publicación, Kylie la estrella de Keeping up with the Kardashians vuelve a ser el centro de atención, pero esta vez no por sus exuberantes y exóticos atuendos o por mostrarse en traje de baño, en esta ocasión es su belleza la protagonista y la que atrae todas las miradas.

Con un top blanco, jeans altos de mezclilla, un bolso azul cielo y un nuevo look, Kylie Jenner se define a sí misma como una reina y todos estamos de acuerdo con ella, sólo basta con echar un vistazo a su perfil o su biografía en Internet para darnos cuenta que es perfección pura, pese a los arreglos estéticos que se ha hecho para lucir de lo mejor.

A sus 23 años tiene sin duda alguna el mundo a sus pies, con una extensa línea de maquillaje que continúa creciendo, una línea de ropa con su hermana, la súper modelo Kendall Jenner y proyectos independientes Kylie se ha convertido en una de las mejores empresarias del mundo a su corta edad.

Recientemente la vimos reinventarse una vez más con un estilo alejado a todo lo que estamos acostumbrados a verla, ella se dejó ver de lo más salvaje en ajustado leggins con estampados de Animal Print, con los que marcó su perfecta figura y recibió miles de halagos.

Todo esto por el lanzamiento de su nueva colección de maquillaje llamada Wild Thing, la cual incluye productos infalibles como una paleta de sombras, un lápiz para cejas, correctores, iluminadores, brillos para labios y por supuesto, sus icónicos labiales líquidos que la han hecho colocarse como una de las empresarias del maquillaje más famosas de todo el mundo, sólo detrás de Rihanna como celebridad.

Así de salvaje es la nueva colección de maquillaje de Kylie Jenner. Foto: Instagram

Quienes no han perdido la oportunidad de referirse y promocionar esta colección de Kylie son sus hermanas y su madre, principalmente Kris Jenner, la matriarca de la familia, es quien no ha dejado de compartir otro de los logros de su hija, el cual será seguramente un gran éxito y será el próximo lunes 26 de septiembre cuando los productos estén disponibles a nivel mundial.

Y no es novedad que entre las hermanas de apoyen, el famoso clan Kardashian-Jenner siempre muestra que son una familia muy unida y nada lo puede cambiar, ya sea Khloé, Kim, Kourtney, Kylie o Kendall quien promocione un producto, las demás buscan apoyarla compartiendo en sus redes sociales cada detalle sobre el tema y la venta.

Kylie continúa con su preciada línea de maquillaje, mientras que Kendall está enfocada en su línea de ropa con su hermana menor, Khloé sigue con los jeans que resaltan a figura femenina de todas las tallas, Kim con su línea de ropa interior y fajas y Kourt con su aplicación donde habla y da consejos sobre la vida cotidiana de una madre.

Actualmente, Jenner es una de las estrellas favoritas de todo el mundo, así como la influencer y youtuber que más ayuda cuando de moda y belleza se habla, motivo por el que su fama y popularidad parece que nunca van a terminar, ya que siempre mantiene a todos al día con su vida privada y profesional.