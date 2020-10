Estados Unidos.- Kylie Jenner con salvajes leggins que marcan su voluptuosa figura se deja ver hermosa y sensual para promocionar su nueva línea de maquillaje titulada Wild Thing, misma que llegará el próximo lunes 26 de octubre y promete ser una de las mejores de su marca de maquillajes Kylie Cosmetics.

La socialité de 23 años de edad, y madre de Stormi Webster, posa en un sillón de leopardo con fondo fotográfico del mismo estampado y, por si fuera poco, su atuendo también lleva el mismo estilo de Animal Print, pero sin duda la prenda que a todos les gustó fueron estos pantalones ajustados que dejaron ver sus torneadas piernas y la gran figura que posee.

La fotografía ya rebasa los siete millones de me gustas y todos sus fanáticos están impacientes por ver lo que se viene con la nueva colección de esta joven que se ha convertido en la inspiración para muchas mujeres en el mundo, ya que no le importa el qué dirán y siempre ha demostrado ser muy diferente a todas las celebridades, además de haberse convertido en todo ícono de la moda desde jovencita.

Kylie Jenner con entallados leggins de leopardo anuncia línea de maquillaje. Foto: Instagram

En el cuadro del anuncio de su nueva colección, Kylie regresó para hacer la impactante revelación de todos y cada uno de sus nuevos productos, que por supuesto, encantaron a todos y están ansiosos por tenerlos entre sus manos, ya que son una colección inspirada en el otoño, justo la época del año en que todos se preparan para la Navidad y otros festejos.

Como de costumbre, Kylie agregó distintos e importantes productos a su colección como una paleta de sombras, un lápiz para cejas, correctores, iluminadores, brillos para labios y por supuesto, los infalibles labiales líquidos que la han hecho colocarse como una de las empresarias del maquillaje más famosas de todo el mundo, sólo detrás de Rihanna como celebridad.

Mira la nueva colección de maquillaje de Kylie Jenner. Foto: Instagram

No podía faltar una sesión fotográfica con la temática de su nuevo lanzamiento y para ello Kylie vistió distintos atuendos con Animal Print de leopardo, lo que ha encantado a todos, ya que las fotografías van impresas en cada una de las cajas grandes y todas tienen tonalidades que siguen la estética del lanzamiento.

Puede que no hayamos visto nada todavía sobre el nuevo trabajo de Kylie Jenner, ya que en estas fotografías luce su cabello rubio y alborotado como si se tratara de la melena de un león y el estilo es muy parecido al que hace algunos días presumió durante un proyecto secreto que dejó a todos con el pendiente y con ganas de ver más.

Fue a principios de este mes de octubre cuando la estrella de reality shows como "Keeping up with the Kardashians" y "Life of Kylie", lució como toda una Diosa de la selva al vestir un fascinante body con estampado de leopardo y presumiendo sus atributos en las redes sociales, donde colocó un video para historias de Instagram y causó furor entre los que lo vieron.

Se trata de un corto video en el que se ve Kylie Jenner de 23 años con una larga cabellera rubia, un body de Animal Print que deja al descubierto sus envidiables atributos, unas zapatillas en color dorado y accesorios despampanantes y llenos de diamantes para estilizar el atuendo. Pese a que no vemos su rostro, seguramente lució muy hermosa como de costumbre.

Kylie Jenner tiene nuevos proyectos en camino. Foto: Instagram

Muchos comenzaron a especular que podría tratarse de una nueva colección de maquillaje, por lo que podríamos haber visto sólo el inicio de esta nueva línea de productos de la hermana menor del clan Kardashian-Jenner, sin embargo, hay quienes hablan sobre alguna participación especial para algún proyecto musical, algo a destacar de su atuendo es que es muy parecido al que utilizó para el videoclip de 'WAP' la reciente colaboración de Cardi B y Meghan Thee Stallion, misma que ha permanecido durante varias semanas en la cima de la lista del Billboard Hot 100 y donde no fue muy bien recibida su participación.

Será sólo cuestión de tiempo para que veamos a Kylie Jenner con este look que ha dejado a todos ansiosos de más y es que la joven es considerada de una de las mujeres más hermosas, así como una mujer muy imponente, sin mencionar que hace algunos años fue nombrada como la mujer billonaria más joven del mundo por Forbes, por lo que logró posar para la portada de una edición especial de la revista.

Actualmente la socialité es una de las estrellas favoritas de todo el mundo, así como la influencer y youtuber que más ayuda cuando de moda y belleza se habla, motivo por el que su fama y popularidad parece que nunca van a terminar, ya que siempre mantiene a todos al día con su vida privada y profesional.