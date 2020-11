Kylie Jenner con su vestido del Grinch verde revienta las redes

Kylie Jenner de 23 años de edad sabe como dejarnos con la boca abierta y cuando ella quiere, pues la artista se vistió del Grinch por una razón muy importante, se trata de su nueva linea de maquillaje la cual ha sido todo un éxito por la temática, es por eso que decidió vestirse del icónico personaje de la Navidad.

La foto de Kylie Jenner alcanzó más de medio millón de likes por su vestido, además de varios comentarios de todo tipo donde no solo le hicieron saber que se be guapísima del Grinch, sino que el maquillaje que luce la empresaria es perfecto, ya que realza muy bien las facciones de las chicas, pues eso le comentaron a Kylie Jenner en la foto.

Aunque esa no las unica foto que Kylie Jenner tiene como El Grinch, pues en otra publicación de Instagram, se le ve a la empresaria con un outfit simulando al emblemático personaje el cual es muy popular en la pantalla grande, pues hay películas acerca de él.

Para quienes no lo saben Kylie Jenner es considerada una de las empresarias más bellas del mundo, además es muy admirada por estar tan enfocada en su marca desde que la vio nacer, pues la hemos visto como modelo de esta, en todos los aspectos, por lo que se ha ganado el respeto de los millones de sus fans.

Además Kylie Jenner ha demostrado que el trabajo la desconecta de los problemas, pues muchos recordarán que la socialité estuvo en el ojo del huracán debido a la traición que cometió su mejor amiga Jordyn Woods en el pasado, y es que la modelo tuvo un supuesto amorío a con Tristan Thompson, expareja de Khloé Kardashian, por lo que la amistad entre ambas terminó.

Pero ese escándalo no fue el único que enfrentó Kylie Jenner, pues la revista Forbes, quien había dicho que era la joven más poderosa del mundo por su imperio de maquillaje, después la tachó de alterar su fortuna, por lo que tuvo que enfrentarse a ellos por medio de Twitter, donde se les fue con todo, ya que la socialité se molestó demasiado.

"¿Con qué me estoy despertando? Pensé que este era un sitio de buena reputación ... Todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas jajaja. Nunca he pedido ningún título ni he intentado mentirme allí NUNCA. Período", escribió Kylie Jenner en su Twitter cuando se enteró de las declaraciones que hicieron en su contra.