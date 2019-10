La famosa socialité y empresaria Kylie Jenner confiesa la obsesión que tiene su pequeña hija Stormi. A pesar de ser tan pequeña, ya sigue los pasos de su madre. ¡Le encanta el maquillaje! Kylie dice que su hija está obsesionada con el maquillaje.

Kylie Jenner relató en el tutorial "My everyday makeup look" en su canal de YouTube, su hija de casi dos años le "ruega" para que le aplique lápiz labial. Le encanta que la maquille, que juegue con ella a que son modelos y eso le fascina.

Kylie Jenner se siente sorprendida por lo inteligente que es Stormi, pese a tener apenas 20 meses de edad. Le asombran sus caras, pero sobre todo, que se siente atraída por el mundo del maquillaje.

Stormi está realmente súper interesada en el maquillaje en este momento. Es increíble", aseguró en el video Kylie Jenner.

Jenner recordó que al igual que ella, su pequeña pone mucha atención al lápiz labial.

Cada vez que tengo puesto 'lipstick' se da cuenta. Ella me mira y dice 'labio, labio, labio'", contó Jenner en su tutorial.

Aunque la bebé está fascinada con los cosméticos, Kylie Jenner dijo que no ha decidido cuándo dejará que su hija comience a utilizarlos.

Ni siquiera he pensado cuándo dejaré que Stormi use maquillaje. No sé, solo voy a ver. A como van las cosas, esta chica está obsesionada con el maquillaje", comentó Jenner en el video.

Kylie Kristen Jenner es el nombre de la famosa empresaria, quien es originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y es una socialité, empresaria, diseñadora y modelo estadounidense.

Según información en su biografía, alcanzó cierta notoriedad en la prensa rosa y en programas televisivos de vanidad a raíz de su aparición en el reality show de la familia Kardashian, "Keeping Up with the Kardashians".

Jenner, con un patrimonio neto de mil millones de dólares, se convirtió en 2019 en la mil millonaria más joven de la historia a los 21 años de edad, superando el récord establecido por Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, quien se volvió milmillonario a los 23 años de edad.