Kylie Jenner confiesa problema psicológico que enfrenta

Kylie Jenner compartió un emotivo mensaje en redes sociales donde dejó bien claro que su vida millonaria no es tan perfecta como todos piensan y es que el viaje que realizó la empresaria a las Islas Turcas la hizo encontrarse consigo misma.

Como todos saben la vida de Kylie Jenner a tenido altas y bajas desde la pelea que enfrentó con su hermano Rob luego de ponerse de novio con su enemiga Blac Chyna, hasta la traición de su mejor amiga Jordyn Woods con la pareja de su hermana, Khloé Kardashian, todo afectó a la socialité.

Ahora la joven compartió un mensaje muy fuerte y dejó en claro que todo eso la llevó a tener ansiedad aunque fue mucho antes de tener a su hija Stormi, Kylie asegura que esa etapa oscura ya pasó.

"Estoy orgullosa de mí misma, mi corazón y mi fuerza. Crecer en la luz con un millón de ojos en ti simplemente no es normal. He perdido amigos en el camino y a veces también me he perdido. Mi primer tatuaje fue "cordura" para recordarme todos los días para mantenerlo. He luchado contra la ansiedad durante toda mi vida adulta joven y, después de mi bebé, he lidiado con todos los altibajos internos".

"Sentí que tenía que encontrarme completamente otra vez. Me reservo mucho para mí solo, pero solo quería compartir y hacerte saber que soy humano. Mi vida no es perfecta y lo que ves aquí en las redes sociales es solo la superficie. Sé amable contigo mismo, sigue adelante y déjalo ir. Todos somos capaces de grandes cosas, dignos de amor, y nos permiten expresarnos. Haz más de lo que te hace feliz y no te disculpes. Ahora es tu temporada. Todos tenemos un destino magnífico", escribió Kylie.

De inmediato sus fans le brindaron apoyo y comentarios positivos a la publicación la cual alcanzó más de cuatro millones de likes en poco tiempo, pues como todos saben Kylie es todo un fenómeno en las redes sociales desde hace algunos años.

Recordemos que Kylie Jenner reventó las redes sociales al aparecer en sexys bikinis donde se le vio tremendo cuerpazo y es que si algo le ha dado popularidad a la empresaria entre sus fans son ha sido la candente silueta que se carga pues muchos han dicho que es la nueva Kim Kardashian.

Más noticias