Kylie Jenner deja de seguir a su ex mejor amiga en instagram

Oficialmente Kylie Jenner ha dejado de seguir a la que fue su mejor amiga Jordyn Woods en instagram, cinco meses después del escándalo que rompió su gran amistad.

Pues hace cinco meses Jordyn Woods se vió envuelta en un gran escándalo con la familia Kardashian-Jenner, la mejor amiga de Kylie se había involucrado con Tristan Thompson, ex pareja de Khloé Kardashian, hermana de Kylie.

Recientemente todo el drama se vió reflejado en la última temporada de Keeping Up With the Kardashians, donde relataron los detalles del engaño y la desaparición de la amistad de Kylie y Jordyn.

Captura de pantalla

Jordyn por su parte, compartió su versión de la historia en la serie Red Table Talk de Jada Pinkett Smith, diciendo que ella no mantenía relaciones con Tristan, sin embargo si se besaron en una fiesta en su casa.

También agregó que al pasar todo esto, Jordyn se encontraba muy borracha y que después de lo sucedido enfrentó a Khloé, con quien se disculpó por la acción.