Estados Unidos.- Buenas nuevas son las que trae la bellísima Kylie Jenner, quien para avisarle a sus más de 200 millones de seguidores en Instagram que su nueva colección de maquillaje en edición navideña sale el día de mañana, se dejó ver de lo más sensual en un fascinante y vibrante traje de baño de dos piezas en color rojo pasión que, sin duda, dejó a todos con la boca abierta, pues deja muy poco a la imaginación.

La estrella del reality show Keeping up with the Kardashians ha vuelto a deslumbrar con su inigualable belleza y envidiable figura al dejarse ver posando sentada desde la piscina de su mansión valuada en más de $36.5 millones de dólares y ubicada en Holmby Hills, California, Estados Unidos, donde pasa cómodamente sus días de confinamiento desde que inició la pandemia.

La multimillonaria, cuya fortuna está por debajo de los $900 millones de dólares, lució sensacional en las redes sociales, haciendo una pose imponente presumiendo una cabellera larga y rubia y su increíble físico en un traje de baño en color rojo, un color que generalmente significa pasión, amor e incluso sexo, influye directamente en la percepción de la "auto atracción", según un estudio alemán publicado en el European Journal of Social Psychology.

Kylie vuelve a dejar en claro que es quien tiene una de las mejores figuras dentro del medio del entretenimiento, pero no es la primera vez que se deja ver de esta forma, anteriormente la vimos con distintos diseños, estilos y colores de este tipo de prendas con las que se disfruta de un buen día soleado en la piscina o en casa.

Kylie Jenner deja poco a la imaginación con su traje de baño rojo pasión. Foto: Instagram

En pleno invierno la socialité ha presumido de las prendas más reveladoras y destapadas, en esta ocasión fue un traje de baño, pero también la vimos recientemente con una blusa de manga larga que sólo cubría sus pechos y dejaba al descubierto su preciada cintura, la cual ha logrado recuperar después de haber dado a luz a su primera hija llamada Stormi Webster, fruto de su amor con el rapero estadounidense Travis Scott.

Kylie Jenner impone moda con las mejores prendas de ropa. Foto: Instagram

En otra ocasión compartió algunas fotografías de una salida que tuvo en la que lució un atuendo de infarto en color café, pues combinó unos pantalones con un corsé hechos de cuero para marcar su figura a la perfección y terminó por hacer una excelente combinación, por la que ha recibido miles de halagos y buenos comentarios.

Los corsé son los mejores aliados de Kylie Jenner a la hora de vestir. Foto: Instagram

Para complementar este hermoso look, Kylie peinó su cabello en una larga trenza que seguramente logró gracias a la ayuda de extensiones de cabello que, como ya muchos saben, son algo que no debe hacer falta en un buen look de la estrella y también agregó un bolso pequeño en color café y de cuero, pero con estampado de cocodrilo, dejando a todos encantados una vez más.

Recordemos que actualmente, Kylie Jenner es una de las estrellas favoritas de todo el mundo, así como la influencer y youtuber que más ayuda cuando de moda y belleza se habla, motivo por el que su fama y popularidad parece que nunca van a terminar, ya que siempre mantiene a todos al día con su vida privada y profesional.

Y en estos momentos se encuentra promocionando su increíble colección navideña de maquillaje. Este año la socialité decidió unir fuerzas con Dr. Seuss para crear una colección de Navidad inigualable, inspirada en el mítico personaje verde y gruñón de "Villa Quién", quien es el mayor enemigo de la festividad más importante del año y sin suda, un clásico infantil que tiene encantados a chicos y grandes desde que vio la luz, esto gracias a la creatividad, el humor negro y el buen corazón que plasmaron en el filme.

En estos momentos Kylie Jenner promociona su colección navideña de maquillaje. Foto: Instagram

Con toda una temática inspirada por completo en el Grinch, Kylie Jenner añadió los mejores productos y las mejores fórmulas a este increíble proyecto con el que tiene fascinados a todos, productos como labiales, paletas de sombras, glosses, iluminadores y delineadores líquidos que, como siempre, son de la mejor calidad.

Pero esto no lo es todo, también está en medio de las buenas ventas de su primera línea de productos para el baño, en donde se incluyen sales de baño, exfoliante, jabón espumoso y hasta velas aromáticas, dejando a todos con ganas de adquirirlos y utilizarlos en casa.

Por si esto fuera poco, la joven madre de Stormi Webster también ha anunció el lanzamiento de un calendario de adviento para el día 12 de noviembre, el cual se agotó en el mismo día de su lanzamiento, pero este venía en forma de corazón y decidió lanzar 100 de estos para enviarlos de forma aleatoria a quienes lo compraran en dicho día, ofreciendo así un producto con un toque muy personal.

También ha expandido su empresa con productos de baño. Foto: Instagram

Cabe mencionar que Kylie Jenner, además de esta colección, ha sido constante y ha estado enfocada por completo en su marca, donde podemos encontrar distintos productos como labiales, glosses, sombras, polvos, delineadores, exfoliantes, serums, pomada para labios, lápices de ceja, selladores de maquillaje y brochas, sólo por mencionar algunos.