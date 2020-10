Kylie Jenner deja sin palabras a sus fans tras pose cautivadora en Instagram

México. Kylie Jenner, empresaria y socialité originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, deja sin palabras a sus fans luego de mostrar una nueva publicación en Instagram en la que aparece con una pose cautivadora. La joven de 23 años de edad, como es costumbre, luce bella y majestuosa.

Kylie Jenner tiene acostumbrados a sus millones de fans de todo el mundo a mostrarles las mejores imágenes suyas y poses que la hacen verse espectacular, y esta vez no es la excepción. Ahora comparte en sus redes sociales una nueva imagen donde aparece de frente y hace una mirada retadora.

Kylie Jenner arranca suspiros con esta nueva imagen suya en Instagram. Foto de Instagram

Jenner, quien en días pasados mostró en Instagram su colección de disfraces de Hollywood, dueña de un emporio de belleza en Estados Unidos y quien según Forbes se convirtió durante 2019 en la milmillonaria más joven de la historia, a sus 21 años de edad, aparece luciendo un vestido en color pastel que le hace ver la gran silueta que tiene.

Seguidores de Jenner, hombres y mujeres, no dudan en expresarle que es una diosa, igualmente, que su belleza es única y nadie como ella para posar y regalar un buen momento a los ojos del mundo entero.

Y en días pasados colocó otra fotografía en Instagram que tituló: "No soy mandona, soy el jefe", por lo que de inmediato también tuvo reacciones por parte de sus fieles seguidores. En esta imagen se muestra empoderada y dejó en claro con su mensaje que ue no necesita quizá de ningún hombre para salir adelante en la vida.

Kylie Jenner es una mujer muy bella y en cada publicación lo demuestra. Aparezca como aparezca, la hermana de Kim Kardashian, Kholé Kardashian y el resto de las Kardashian siempre se convierte en el centro de atracción entre sus millones de fans que la siguen en las redes sociales.

Kylie Jenner. Foto Instagram

Una joven exitosa en el mundo entero

Kylie Kristen Jenner es originaria de Los Ángeles (1997) y a su corta edad ha logrado destacar como una gran empresaria, socialité, diseñadora y modelo. Alcanzó cierta notoriedad en la prensa rosa y en programas televisivos a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian, Keeping Up with the Kardashians, según reporte de Wikipedia.

Kylie es admirada, aunque en muchas veces también criticada, pero eso no le quita lo bella que es y además siempre está al último grito de la moda. Tiene un atuendo para cada día de la semana y siempre está con proyectos como empresaria que desarrolla junto a su gran equipo de trabajo.

Jenner ha aparecido en programas y reality shows como Actualidad: Keeping Up with the Kardashians Y E! True Hollywood Story, en los que ha compartido de su vida personal y profesional y la han exhibido mundialmente, trayendo con esto a su vida más éxito.

Además ha compartido en ellos y en entrevistas que le hacen cómo consiguió hacer para comenzar a destacar en el mundo de la moda y los negocios, siendo muy joven. Kylie, por todos sus logros a su corta edad, es considerdo un ícono en la moda y un ejemplo a seguir entre la juventud de ahora.