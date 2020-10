Kylie Jenner demuestra con pose sensual que no es mandona, sino "el jefe"

México. Kylie Jenner, la joven socialité que a diario da de qué hablar con sus publicaciones, vuelve a hacerlo este día tras colgar en su cuenta de Instagram una imagen suya donde posa en plan de fortaleza y mando. "No soy mandona, soy el jefe", titula a la imagen.

Kylie Jenner, de 23 años de edad, una de las jóvenes más guapas y millonarias en la actualidad gracias al emporio de belleza que ha logrado construir, se muestra en Instagram empoderada y con su mensaje deja en claro que no necesita quizá de ningún hombre para salir adelante en la vida.

Kylie Jenner. Foto Instagram

Kylie Jenner es una mujer muy bella y en cada publicación lo demuestra. Aparezca como aparezca, la hermana de Kim Kardashian, Kholé Kardashian y el resto de las Kardashian siempre se convierte en el centro de atracción entre sus millones de fans que la siguen en las redes sociales.

Kylie Kristen Jenner es originaria de Los Ángeles (10 de agosto de 1997) y a su corta edad ha logrado destacar como una gran empresaria, socialité, diseñadora y modelo.

La guapa alcanzó cierta notoriedad en la prensa rosa y en programas televisivos a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian, Keeping Up with the Kardashians, según reporte de Wikipedia.

Kylie es admirada, aunque en muchas veces también criticada, pero eso no le quita lo bella que es y además siempre está al último grito de la moda. Tiene un atuendo para cada día de la semana y siempre está con proyectos como empresaria que desarrolla junto a su gran equipo de trabajo.

Kylie Jenner, una joven triunfadora y con éxito mundial. Foto Instagram

Jenner posee un patrimonio neto de 900 millones de dólares y se convirtió, según la revista Forbes, en 2019, en la milmillonaria más joven de la historia a los 21 años de edad, al haber superado el récord establecido por Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y dueño de Instagram, quien se volvió multimillonario a los 23 años de edad.

Llegó Halloween a casa de Kylie

Kylie gusta de decorar su hogar siempre en alusión a la temporada o festejos que se hacen en el mundo. En esta ocasión ya lo decoró con motivo de Halloween, y a través de Instagram compartió cómo quedó dicha decoración.

It’s October 1, and this is what Kylie Jenner’s house looks like �� pic.twitter.com/Fdb73ROzZc — Alyssa Bailey (@alyssabailey) October 1, 2020

En el hogar de Kylie se aprecian arañas, brujas y todo alusivo a la noche del próximo Halloween, el cual está cada vez más cerca y ella aprovecha para celebrar en compañía de sus amigos más íntimos.

Kylie ha aparecido en programas y reality shows como Actualidad: Keeping Up with the Kardashians, E! True Hollywood Story, Khloé & Lamar, Kourtney and Kim Take Miami y 2017: Life Of Kylie, donde ha compartido de su vida personal y profesional y la han exhibido mundialmente, trayendo con esto a su vida más éxito.