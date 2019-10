Kylie Jenner disfrazar a su hija de ella y la critican en redes

La famosa empresaria Kylie Jenner disfraza a su pequeña hija Stormi de ella y la critican en redes sociales. Con motivo de las fiestas de Halloween, Kylie decide disfrazar a su primogénita, pero al parecer, no escogió bien su disfraz.

Kylie Jenner tiene una vida social muy activa y lo que son las fiestas de Halloween, nunca se las pierde. Para celebrar este año 2019, la socialité decide convertir a su hija en una "copia" de ella, y al parecer, a muchos de sus seguidores en redes no les parece la idea.

El atuendo que Kylie eligió para caracterizar a su hija Stormi, quien ya va para dos año de edad, está basado en esta ocasión en el que ella utilizó en la pasada Gala del Met y hasta le puso una peluca larga.

Según reporte en distintos portales, Kylie Jenner subió dos fotos y un video de su hija a su cuenta de Instagram, donde obtuvieron casi 12 millones de likes y miles de comentarios.

El disfraz que puso Kylie a su hija Stormi es demasiado sexualizado para su edad, consideran muchos internautas, incluso gran parte de sus seguidores en Instagram.

Kylie Jenner confesó en días pasados que su pequeña hija Stormi, a pesar de ser tan pequeña, ya sigue los pasos de ella y le encanta mucho el maquillaje. kylie dice que está obsesionada con las pinturas.

Kylie Jenner relató en el tutorial "My everyday makeup look" en su canal de YouTube, que su hija le "ruega" para que le aplique lápiz labial. Le encanta que la maquille, que juegue con ella a que son modelos y eso le fascina.

Aunque la bebé está fascinada con los cosméticos, Kylie dijo que no ha decidido cuándo dejará que su hija comience a utilizarlos.

Ni siquiera he pensado cuándo dejaré que Stormi use maquillaje. No sé, solo voy a ver. A como van las cosas, esta chica está obsesionada con el maquillaje", comentó Jenner en el video.