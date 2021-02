Estados Unidos.- Además de ser muy consentida por su madre, Stormi Webster, hija de Kylie Jenner y Travis Scott, recibió una gran cantidad de regalos el pasado 01 de febrero tras cumplir tres añitos de edad, dejando a todos sorprendidos, pues no se imaginaban los regalos que su familia le harían llegar a esta tierna pequeñita.

El día de ayer, un día después del celebrar el cumpleaños de la tierna Stormi, Kylie reveló que los gustos de la pequeña van más allá de lo normal, motivo por el cual su familia y amigos allegados le hicieron legar un gran número de pares de tenis de diferentes estilos.

A través de sus historias de Instagram, la hermana menor del clan Kardashian-Jenner y estrella del reality show Keeping up with the Kardashianas, reveló que fueron un total de 17 pares de tenis los que le obsequiaron a Stormi el día de su cumpleaños, todos en distintos estilos y colores para que pueda variar con sus atuendos.

Tras ver el ostentoso regalo que le hicieron a la pequeñita Stormi, en el cual se veían tenis Jordan, Nike y otras reconocidas marcas, sus seguidores se quedaron con el ojo cuadrado, pues hasta había algunos diseños que, señalaron, son inéditos y hasta difíciles de encontrar.

Kylie Jenner enseña la ostentosa colección de tenis de su hija Stormi

Claro que, de tratarse de la pequeña más famosa de todo el mundo, también la más querida, era de esperarse que le hicieran llegar un detalle de esta magnitud en ese día tan especial, además, a su corta edad es todo un ícono de la moda, siguiendo los pasos de su madre y sus hermosas tías.

Fue el pasado lunes cuando Kylie Jenner festejó el cumpleaños número tres de Stormi Webster, aunque optó por mostrar a detalle todo sobre la fiesta, muchos usuarios de Internet mostraron su descontento ante la situación, llegándola a llamar una "madre irresponsable", esto por no cumplir con las medidas sanitarias ante la pandemia por Covid-19.

Aunque fue diferente a la celebración del año pasado, lo cual fue anunciado a través de la cuenta de Instagram de Kylie, donde comunicó: "Stormiworld 3 ha quedado cancelado por razones obvias, pero aun así hice todo lo posible para que Stormi celebre en mi casa y estamos haciendo una fiesta de primos para ella y toda mi familia ¡Será increíble!", las críticas no se hicieron esperar.

Sí que fueron menos los asistentes este año, pero todos notaron que la socialité no siguió para nada las medidas de seguridad ante la contingencia sanitaria, principalmente después de haber sido anunciadas por el alcalde de Los Ángeles, California, Eri Michael Garcetti, sobre las fiestas y reuniones en estos tiempos tan difíciles para el mundo.

Aunque se nota que la pasaron al máximo, la celebración no fue para nada del agrado de sus fanáticos, ya que manifestaron su gran descontento ante la situación, explicando que no entendían el comportamiento tan irresponsable de la familia en dicho festejo. Hasta el momento, ni Kylie ni su familia se han pronunciado con respecto al tema.