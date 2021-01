Kylie Jenner es burlada en las redes sociales por 'creerse una mexicana'

Estados Unidos.- Tras vacacionar y pasarla de lo mejor en Costa Careyes, en Jalisco, México, Kylie Jenner parece haber adoptado actividades propias del país azteca, pues, además de mostrar su gusto por las famosas micheladas, hablar español y adorar la gastronomía mexicana, ahora deja en claro que le gusta mucho el tequila y el mezcal, bebidas que sin duda definen la cultura en México.

Aunque ha mostrado su gran gusto por el país azteca y sentirse como toda una mujer mexicana, la empresaria, dueña del imperio de Kylie Cosmetics, ha sido burlada en las redes sociales por usuarios de Internet, pues aseguran que sólo es un intento de tal y se refieren a la apropiación cultural, tema que ha generado polémica anteriormente en la familia Kardashian-Jenner por Khloé y Kim Kardashian.

Desde antes de visitar México, la estrella de Keeping up with the Kardashians ya mostraba su gusto por el país, pues pedía a su maquillista Ariel, que le enseñara un poco de español, mientras que acudía a establecimientos de comida mexicana por los emblemáticos tacos de carne asada.

Pero fue en su llegada al país cuando todo se volvió una locura y ella se quedó completamente enamorada del lugar, pues estuvo en Jalisco pasándola de lo mejor en un lujoso hotel cinco estrellas en el que se hospedó junto a Kendall Jenner y algunas de sus amigas, entre ellas la también modelo Anastasia Karanikolaou.

Una vez disfrutó de aires mexicanos, la socialité decidió ir a probar el sol con un tremendo traje de baño en color piel con un accesorio dorado ubicado a la cadera, una larga cabellera y curvas que dejaron a todos soñando con ella esa noche. "Sol solecito, caliéntame un poquito", fue lo que escribió Kylie al compartir sus fotografías.

Así disfrutó sus vacaciones Kylie Jenner en Jalisco

Momentos más tarde se le vio tomando una refrescante michelada, bebida emblemática del país preparada con cerveza, jugo de tomate y almeja, limón, sal y algunas salsas para darle un sabor picoso, esto mientras posaba con un top negro, un mini short blanco y con bebida en mano, ofreciéndole a sus seguidores un trago.

Aunque muchos quedaron encantados con las acciones de Kylie y lo bien que lo pasó en México, no fue hasta el día de ayer cuando las burlas no se hicieron esperar, pues compartió una fotografía con un plato repleto de toronjas picadas y chile en polvo, rodeado de vasos de shot de tequila y mezcal.

Kylie Jenner es burlada en las redes sociales por "creerse una mexicana"

Tras esta publicación todos comenzaron a hablar de la famosa de 23 años de edad, burlándose de ella, pues aseguran que con pocos días en México ya se cree toda una residente del país, aunque muchos otros han elogiado su gusto por el lugar y la forma en que hará que pronto el turismo incremente, pues ahora todos querrán visitar el lugar en el que Kylie se hospedó.

"Kylie ya se cree toda una latina y no lo es", "Desde que vino a México solo quiere hacer cosas propias del país, que le pasa", "Creo que Kylie se obsesionó con nuestra cultura porque ahora no deja de actuar como mexicana", "A ver si no hace lo mismo que sus hermanas y se apropia de la cultura mexicana", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, hubo personas que estuvieron muy contentas de que Kylie estuviera en México, incluso, destacaron su gusto de que le se haya sentido atraída por el lugar. "Que bueno que a Kylie le gustó el país", "Kylie, invitame a pasarla bien contigo", "Es un gusto que estés en mexico, pasalo bonito", "Disfruta tu estancia en mexico Kylie", se lee en otros comentarios.