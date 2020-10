Kylie Jenner es idéntica a su hija Stormi y estas fotos lo comprueban

Estados Unidos.- Kylie Jenner en distintas ocasiones ha dicho que su hija Stormi Webster es muy parecida a ella, pero muchos lo cuestionan y señalan que al contrario, la pequeñita de dos años tiene los rasgos de su padre, sin embargo, la socialité recordó los días de Halloween durante su infancia y todos quedaron impactados al notar que realmente es idéntica a ella.

La empresaria de 23 años compartió a través de Instagram unas fotografías de su infancia, en la primera la vemos luciendo un disfraz de Dorothy del Mago de Oz junto a Kendall Jenner que va vestida de una bata negra con una estrella dorada y en la segunda está vestida de Po, de los Teletubbies, y su hermana de Laa-Laa.

A cinco horas de su publicación las fotografías sobrepasan los cinco millones de me gustas y miles de comentarios entre los que podemos notar que todos aseguran que en la primera fotografía la socialité luce idéntica a su hija Stormi, fruto de su amor con el rapero Travis Scott, y cuyo embarazo mantuvo en secreto hasta el día del nacimiento de su la niña.

Mira lo parecidas que son Kylie Jenner y Stormi Webster. Foto: Instagram

Aunque a Kylie la hemos visto como toda una influecer, mujer emprendedora, experta en moda y maquillaje, su faceta como madre para ella es una de las más importantes y todos han notado que podría destacarse como la mejor mamá del mundo y su hija lo aprecia demasiado.

Constantemente la estrella del reality Keeping up with the Kardashians se luce con su hija, ella le compra costosos obsequios firmados con las mejores marcas de lujo como Hermès, Louis Vuitton, Gucci, Prada y muchas otras. Uno de los recientes regalos que le dio fue un bolso estilo mochila de nada más y nada menos que 12 mil dólares, algo como unos 250 mil pesos mexicanos.

Se trata de un modelo llamado Togo Kelly Ado Backpack, que según información de la aplicación de ventas de línea de ropa y accesorios de marca, Farfetch, sobrepasa el millón de pesos. Al igual que su madre, Stormi siempre se deja ver como toda una amante de los lujos y una pequeña diva, ya que a su corta edad se comporta como alguien más grande, caminando y posando como sus famosas tías.

Algo importante a mencionar sobre Kylie Jenner en esta nueva faceta es que es probablemente la mamá más atenta y cariñosa del mundo, todo parece indicar que desde hace muchos años tenía la intención de convertirse en madre, por lo que lo da todo para ser la mejor mamá para su hija y educarla de la mejor manera para que haga el bien en el mundo.

Stormi Webster, hija de Kylie Jenner y Travis Scott es una niña muy bien portada. Foto: Instagram

Esto ha dado sus frutos, ya que todos señalan y pueden notar que Stormi realmente es una niña muy inteligente para su corta edad, ella sabe hablar y decir muchísimas palabras, se sabe los números, los colores y hasta el alfabeto, lo cual no es tan fácil para pequeños de su edad.

Pero Kylie Jenner, además de ser una excelente madre para su hija, es también una gran influencia para muchas mujeres del mundo, ya que comparte a través de Instagram consejos de moda, maquillaje y belleza con sus millones de seguidores, sin duda una persona muy interesante que vale la pena tener entre los que seguimos.

A los 23 años, Kylie Jenner es una exitosa empresaria, pues cuenta ya con distintas variedades que alguna vez la hicieron colocarse como la mujer billonaria más joven del mundo, se trata de su línea de maquillaje Kylie Cosmetics, que más tarde logró ampliar con mercados en cuidado facial y hasta lociones corporales junto a su hermana, la gran Kim Kardashian.